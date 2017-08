ME koszykarzy. Lampe i Karnowski dołączyli do kadry

Maciej Lampe i Przemysław Karnowski dołączyli do przygotowującej się do mistrzostw Europy (początek 31 sierpnia) reprezentacji Polski koszykarzy. Obydwaj środkowi polecą w czwartek z drużyną trenera Mike'a Taylora na turniej towarzyski do Hamburga (18-20 sierpnia).

Zdjęcie Przemysław karnowski (na pierwszym planie) /AFP

Powrót do zajęć z kadrą dwóch istotnych zawodników formacji podkoszowej to dobra wiadomość dla trenera Taylora i kibiców biało-czerwonych.

Reklama

"Wszyscy, którzy mają być w reprezentacji są już z nami. Także Maciej Lampe i Przemysław Karnowski. Obydwaj wylatują z drużyną w czwartek rano na turniej do Hamburga" - powiedział rzecznik prasowy kadry Michał Fałkowski.

Karnowski, który przechodzi rehabilitację po operacji kciuka, już wcześniej pokazywał się na zgrupowaniach w Wałbrzychu i Warszawie. Teraz na dobre włączy się do pracy z kadrą.

Lampe, czołowy zawodnik biało-czerwonych w ubiegłorocznych eliminacjach ME, po raz pierwszy spotkał się we wtorek z kolegami na treningu. Dochodzi do pełnej sprawności po poważnej operacji biodra. Zdaniem sztabu medycznego reprezentacji proces ten przebiega prawidłowo, zawodnik fizycznie czuje się dobrze.

Silnie obsadzony turniej w Hamburgu, gdzie ekipa Taylora zagra z wicemistrzem olimpijskim Serbią (piątek, 21.00), Niemcami (sobota, 17.30) i Rosją (niedziela, 17.30), będzie dla Lampego testem, czy jest w pełni przydatny dla drużyny. Treningi indywidualne, bez obrony, jakie dotychczas odbywał, to przecież nie to samo co zajęcia pięciu na pięciu czy też sprawdzian meczowy.

W Hamburgu drużyna, której kapitanem został Adam Waczyński, pełniący już tę funkcję w ubiegłorocznych eliminacjach ME, rozegra swoje szóste, siódme i ósme spotkanie w trakcie przygotowań do Eurobasketu. Dotychczasowy bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Polska w dwóch pierwszych sparingach pokonała w Wałbrzychu Czechy 101:78 i 85:72, następnie w Kłajpedzie przegrała z Litwą 58:59 i wygrała z Łotwą 80:76, by w kolejnym spotkaniu z tym drugim rywalem przegrać w Rydze 65:77.

Po turnieju w Hamburgu ostatni sprawdzian czeka reprezentację przed własną publicznością. W dniach 24-26 sierpnia w Legionowie Polska podejmie innych uczestników Eurobasketu - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael.

"Biało-czerwoni" w pierwszej fazie ME zagrają w grupie A w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września). Ich rywalami będą: Słowenia, Islandia, Finlandia, Francja i Grecja.

Współgospodarzami Eurobasketu 2017 z udziałem 24 ekip są w fazie grupowej: Turcja, Finlandia, Izrael i Rumunia. Do 1/8 finału awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Druga, pucharowa faza turnieju odbędzie się w Stambule.