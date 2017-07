ME koszykarzy. Kadra Polski rozpoczyna przygotowania w Wałbrzychu

Kadra koszykarzy rozpoczyna w sobotę w Wałbrzychu przygotowania do mistrzostw Europy. Na początku zgrupowania trener Mike Taylor będzie miał do dyspozycji 15 z 19 branych pod uwagę zawodników. Polacy w pierwszej fazie ME zagrają w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września).

Zdjęcie Niski skrzydłowy Adam Waczyński (z prawej) znalazł się w kadrze /AFP

W pierwszej fazie cyklu przygotowawczego zabraknie czterech kluczowych graczy. Maciej Lampe przechodzi rehabilitację po operacji biodra i - podobnie jak Przemysław Karnowski, który kilka dni temu poddał się operacji kciuka prawej ręki - ma dołączyć do treningów z drużyną w sierpniu.

Wcześniej, bo jeszcze w lipcu spodziewani są w Wałbrzychu kończący leczenie kontuzjowanej łydki kapitan drużyny Adam Waczyński oraz A.J. Slaughter, który najdłużej z kadrowiczów grał w lidze (jego SIG Strasburg w finale mistrzostw Francji uległ Elan Chalon 2-3) i otrzymał od trenera kadry dodatkowy czas na odpoczynek.

Najbardziej doświadczeni zawodnicy w kadrze to Łukasz Koszarek (158 występów) i Waczyński (102). Na przeciwnym biegunie są debiutanci Filip Matczak, Andy Mazurczak i Mathieu Wojciechowski.

Trener Taylor podkreśla, że celem jego ekipy jest przygotowanie się do pokonywania wielkich drużyn. "Podczas obozu w Wałbrzychu będziemy chcieli skupić się na zmaksymalizowaniu możliwości naszego zespołu i poszczególnych zawodników" - powiedział.

Rywalami biało-czerwonych w fazie grupowej w Helsinkach będą drużyny Słowenii, Islandii, Finlandii, Francji i Grecji. W ogłoszonych przez nie szerokich składach na Eurobasket nie brak indywidualności, jak Giannis Antetokounmpo w ekipie Grecji, Francuz Nando DeColo, Słoweńcy Goran Dragic i Luka Doncic. Dlatego, chcąc pokonać "wielkie drużyny", trzeba mieć w składzie graczy potrafiących uprzykrzyć życie gwiazdorom rywali, ograniczyć ich atuty. Zadaniem polskiego sztabu szkoleniowego jest m.in. wybór graczy najbardziej do tego predestynowanych i odpowiednie ich ukierunkowanie.

Kadra spędzi w Wałbrzychu dwa tygodnie, a na koniec zgrupowania rozegra mecze sparingowe z reprezentacją Czech. Pierwsze spotkanie, w piątek 28 lipca, będzie otwarte dla publiczności i mediów.

Później, 4 sierpnia w Kłajpedzie Polacy zagrają z wicemistrzem Europy - Litwą, a dzień później ich przeciwnikiem będzie Gruzja lub Łotwa. Z tą drugą reprezentacja na pewno spotka się 11 sierpnia w Rydze.

Kolejny etap przygotowań to silnie obsadzony turniej w Hamburgu (18-20 sierpnia), gdzie kadra zagra z Niemcami, Rosją oraz wicemistrzem olimpijskim Serbią. Ostatni sprawdzian drużyna trenera Taylora przejdzie w Polsce: od 24 do 26 sierpnia podejmie uczestników ME - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael.

Współgospodarzami Eurobasketu 2017 z udziałem 24 ekip są w fazie grupowej: Turcja, Finlandia, Izrael i Rumunia. Do 1/8 finału awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Druga, pucharowa faza turnieju odbędzie się w Stambule.

Kadra Polski koszykarzy przed ME 2017:

(imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

rozgrywający:

Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 187 cm 158 1005 pkt

Andy Mazurczak Enosi Kavalas 23 lata 188 cm 0 0

A.J. Slaughter SIG Strasbourg 29 lat 191 cm 33 303

Daniel Szymkiewicz Rosa Radom 22 lata 193 cm 1 1

rzucający:

Filip Matczak Stelmet BC Zielona Góra 22 lata 187 cm 0 0

Michał Michalak PGE Turów Zgorzelec 23 lata 197 cm 9 50

Mateusz Ponitka Pinar Karsiyaka Izmir 23 lata 196 cm 70 585

Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 30 lat 193 cm 80 463

niscy skrzydłowi:

Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 27 lat 196 cm 21 72

Michał Sokołowski Rosa Radom 24 lata 196 cm 17 56

Adam Waczyński Unicaja Malaga 27 lat 198 cm 102 826

silni skrzydłowi:

Aaron Cel Gravelines Dunkierka 30 lata 203 cm 32 227

Aleksander Czyż Pasta Reggia Caserta 27 lat 201 cm 33 128

Tomasz Gielo Joventut Badalona 24 lata 205 cm 34 158

Mathieu Wojciechowski Limoges CSP 24 lata 204 cm 0 0

środkowi:

Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 206 cm 80 435

Przemysław Karnowski Gonzaga Bulldogs 23 lata 216 cm 47 271

Damian Kulig Banvit Bandirma 30 lat 206 cm 52 286

Maciej Lampe Shenzen Leopards 32 lata 211 cm 64 840

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

15-27 lipca - obóz przygotowawczy w Wałbrzychu

28-29 lipca - dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu

4-6 sierpnia - turniej międzynarodowy w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą oraz Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia - mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia - turniej międzynarodowy w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24-26 sierpnia - turniej międzynarodowy w Polsce (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)

Terminarz reprezentacji Polski w EuroBaskecie 2017, gr. A:

31 sierpnia: Słowenia - Polska, godz. 12.45

2 września: Polska - Islandia, godz. 12.45

3 września: Finlandia - Polska, godz. 19

5 września: Polska - Francja, godz. 15.30

6 września: Grecja - Polska, godz. 16.30