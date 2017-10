El. MŚ koszykarzy: Polacy zagrają z Węgrami w Bydgoszczy, a nie w Gdyni

Reprezentacja Polski koszykarzy w Bydgoszczy, a nie jak pierwotnie planowano w Gdyni, meczem z Węgrami zainauguruje 24 listopada eliminacje mistrzostw świata 2019 w grupie C. Dwa dni później "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Litwą w Kłajpedzie.

Zamieszanie spowodowała decyzja Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA), która pierwsze mecze eliminacji, zaplanowane pierwotnie na czwartek 23 listopada, przesunęła na piątek, licząc, że zmian w swoich terminach dokona także Euroliga. Wtedy gracze występujących w niej czołowych klubów mogliby wystąpić w reprezentacjach swoich krajów. Władze Euroligi nie wprowadziły jednak zmian w kalendarzu i pozostały przy terminie 9. kolejki: 23-24 listopada. Z kolei FIBA, wciąż czekająca na gest dobrej woli ze strony adwersarza, nie wyraziła także zgody na powrót do poprzedniego terminu.

- W związku z tą zmianą musieliśmy szukać nowej lokalizacji meczu, gdyż w hali w Gdyni w piątek 24 listopada odbędzie się zaplanowany od dawna koncert. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami po stronie PZKosz, w związku z odwołaniem czwartkowego terminu. Podjęte zostały przecież konkretne działania w związku z organizacją imprezy masowej. FIBA ma w tej sprawie wystosować list z przeprosinami do prezydenta Gdyni - powiedział Maciej Krupiński, kierownik reprezentacji Polski koszykarzy.

W grupie C kwalifikacji MŚ "Biało-Czerwoni" zmierzą się także z Kosowem, z którym pierwsze spotkanie - według obecnych planów - rozegrają 23 lutego 2018 r. na własnym parkiecie. Rewanże odbędą się 26 lutego (Węgry, wyjazd), 28 czerwca 2018 (Litwa, u siebie) oraz 1 lipca 2018 (Kosowo, wyjazd).

Po raz pierwszy w finałowym turnieju MŚ wystąpią 32 ekipy. W Europie do rywalizacji o bilet do Chin przystąpią 32 drużyny: 24 uczestników tegorocznych mistrzostw kontynentu oraz osiem drużyn z preeliminacji. Do drugiej fazy eliminacji awansują po trzy zespoły z każdej z ośmiu grup.