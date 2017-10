El. MŚ koszykarzy. Mike Taylor podał skład reprezentacji Polski

Trener Mike Taylor wybrał szeroki skład reprezentacji Polski na listopadowe mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata w Chinach. Koszykarze będą mieli do rozegrania dwa spotkania - z Węgrami u siebie oraz z Litwą na wyjeździe.

Zdjęcie Mike Taylor /AFP

Okienko reprezentacyjne będzie trwało od 20 do 28 listopada. W grupie C kwalifikacji "Biało-Czerwoni" będą rywalizować jeszcze z Kosowem. Następne mecze zostaną rozegrane w lutym i w czerwcu 2018 r. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy.

W drugim etapie będą cztery sześciozespołowe grupy - wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

Terminarz kwalifikacji do MŚ w Chinach:

23 lub 24 listopada 2017 Polska - Węgry

26 listopada 2017 Litwa - Polska

23 lutego 2018 Polska - Kosowo

26 lutego 2018 Węgry - Polska

28 czerwca 2018 Polska - Litwa

1 lipca 2018 Kosowo - Polska

Szeroki skład reprezentacji Polski na listopadowe mecze kwalifikacyjne:

Aleksander Balcerowski, środkowy, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)



Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń



Aleksander Czyż, silny skrzydłowy, bez klubu



Tomasz Gielo, skrzydłowy, Divina Seguros Joventut (Hiszpania)



Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń



Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet BC Zielona Góra



Przemysław Karnowski, środkowy, MoraBanc Andorra (Hiszpania)



Łukasz Koszarek, rozgrywający, Stelmet BC Zielona Góra



Damian Kulig, silny skrzydłowy/środkowy, Banvit (Turcja)



Filip Matczak, rzucający, Stelmet BC Zielona Góra



Marcel Ponitka, rozgrywający/rzucający, Asseco Gdynia



Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)



A.J. Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)



Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Rosa Radom



Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)



Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Asseco Gdynia



Jakub Wojciechowski, środkowy, Betaland Capo d’Orlando (Włochy)



Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet BC Zielona Góra



Jarosław Zyskowski, rzucający/niski skrzydłowy, Anwil Włocławek



Przemysław Żołnierewicz, rzucający/niski skrzydłowy, Asseco Gdynia