Teodor Mołłow nie jest już trenerem reprezentacji Polski koszykarek

Polski Związek Koszykówki poinformował, że Bułgar Teodor Mołłow nie jest już trenerem kobiecej reprezentacji Polski. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Zdjęcie Teodor Mołłow /Krzysztof Porębski /Newspix

We wtorek związek ogłosi konkurs na stanowisko szkoleniowca, a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić do końca września.



69-letni Mołłow pracował z reprezentacją dwa lata. Nie zdołał wywalczyć z odmłodzoną drużyna narodową awansu do ME 2017. W listopadzie Polki rozpoczną kwalifikacje do ME 2019.



- Musimy znaleźć inną formułę i innego szkoleniowca, jak najszybciej, bo rzeczywiście czasu jest bardzo mało. Razem z trenerem stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. To była przemyślana decyzja i ustaliliśmy, że nastąpi to po Uniwersjadzie. Pod koniec września, podczas zarządu zapadnie decyzja o wyborze nowego szkoleniowca - powiedział prezes federacji Grzegorz Bachański.



Mołłow zastąpił Jacka Winnickiego po nieudanych, czerwcowych mistrzostwach 2015 r. Bułgar pracuje jako trener w Polsce od ponad ćwierć wieku. Rozpoczynał w Wałbrzychu z mężczyznami, a obecnie prowadzi koszykarki MKK Siedlce. W latach 1980-1984 prowadził reprezentację koszykarzy Bułgarii.



Polki eliminacje ME 2019 rozpoczną spotkaniem w Święto Niepodległości (11 listopada) w Wałbrzychu z Białorusią. W grupie B kwalifikacji będą rywalizować o prawo gry w turnieju finałowym w Serbii i na Łotwie także z Turczynkami i Estonkami.



Z Białorusinkami podopieczne trenera Teodora Mołłowa spotkały się w kwalifikacjach ME 2017. "Biało-czerwone" pokonały rywala - czwartą drużynę Eurobasketu 2015 - 65:56 w Wałbrzychu i przegrały w Mińsku 62:79. Ostatecznie nie zakwalifikowały się do ME, gdyż dwukrotnie przegrały z Belgią, która w czempionacie Starego Kontynentu w Czechach wywalczyła pierwszy w historii medal - brązowy.