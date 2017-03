Zoran Martic nie jest już trenerem Trefla Sopot

Zoran Martic zrezygnował z pracy w koszykarskiej drużynie Trefla Sopot. Do końca sezonu 11. zespół ekstraklasy poprowadzi jego asystent Marcin Kloziński. Powodem rezygnacja Marticia miały być sprawy osobiste.

Martic trafił do Trefla latem 2015 roku i podpisał z klubem trzyletni kontrakt. W poprzednim sezonie drużyna zajęła w ekstraklasie odległe 15. miejsce, ale Słoweniec utrzymał posadę. Oficjalnym powodem odejścia w poniedziałek 52-letniego szkoleniowca są sprawy osobiste - Martic miał sam poprosić o rozwiązanie umowy, na co sopoccy działacze przystali.

W ostatnim ligowym spotkaniu Trefl przegrał 73:75 w Krośnie z beniaminkiem Miastem Szkła. Pomimo tej porażki sopocianie nie stracili szansy na awans do play off. W 25 meczach zespół odniósł 13 zwycięstw (w poprzednim sezonie zaledwie osiem w 32 spotkaniach) i plasuje się na 11. miejscu w tabeli.

Do końca rozgrywek Trefla poprowadzi dotychczasowy asystent Martica 34-letni Marcin Kloziński, który wcześniej był szkoleniowcem w SMS PZKosz. Władysławowo, prowadzi także reprezentację Polski do lat 18. W pracy będzie mu pomagał starszy o pięć lat Krzysztof Roszyk. Kloziński zadebiutuje w nowej roli w sobotnim meczu z Energą Czarni Słupsk we własnej hali.

To piąta w tym sezonie zmiana trenera w koszykarskiej ekstraklasie. Wcześniej na taki krok zdecydowano się w BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, TBV Starcie Lublin, Polfarmeksie Kutno oraz w AZS Koszalin.