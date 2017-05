Właściciel R8 Basket Dominik Kotarba-Majkutewicz: Celem awans do PLK i gra w Europie

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków wygrali rozgrywki II ligi i zapewnili sobie awans do I ligi. Właściciel klubu Dominik Kotarba-Majkutewicz zapowiada jednak, że to dopiero początek budowy mocnego klubu koszykarskiego w stolicy Małopolski. - Teraz naszym celem jest awans do Polskiej Ligi Koszykówki i występy w rozgrywkach FIBA Europe Cup.

Grzegorz Wojtowicz, Interia.pl: Awans został wywalczony w imponującym stylu, ale takie chyba były założenia, gdy latem rozpoczął pan budowanie tak mocnego składu?

Dominik Kotarba-Majkutewicz: - Przede wszystkim jestem zadowolony, że zawodnicy i trenerzy zrealizowali nasz plan, którym było nie tylko wywalczenie awansu, ale wygranie rozgrywek drugiej ligi. To był jednak pierwszy krok. Teraz naszym celem jest awans do PLK i i występy w rozgrywkach europejskich. I właśnie pod kątem realizacji tych zamierzeń będziemy podpisywali kontrakty z nowymi zawodnikami.

O ile awans do PLK jest jak najbardziej realny, to udział w europejskich rozgrywkach już w najbliższym sezonie, to zaskakujący, ale bardzo ambitny plan.

- Jeśli chodzi o procedury prawne nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zespół z drugiego szczebla krajowych rozgrywek mógł występować w rozgrywkach europejskich. Jeżeli Polski Związek Koszykówki nie zmieni swojego stanowiska, to myślę, że we wrześniu rozegramy pierwszy europejski mecz.

To wiąże się z ogromnymi kosztami, bo drużyna musi prezentować naprawdę wysoki poziom, aby w takich rozgrywkach dać sobie radę.

- Jestem przekonany, że będziemy mieli w przyszłym sezonie zespół prezentujący minimum ekstraklasowy poziom. Jedynym dla nas utrudnieniem jest fakt, że w rozgrywkach pierwszej ligi nie mogą grać zawodnicy bez polskiego paszportu i to może nas ograniczyć. Dlatego pewnie nie wygramy rozgrywek FIBA Europe Cup, ale na pewno w nich powalczymy.

To mocna deklaracja.

- Podczas ostatniego meczu ze Śląskiem na trybunach było kilku czołowych zawodników z klubów PLK, więc wszystko jest realne. Kiedy można spodziewać się podpisania pierwszych kontraktów? Myślę, że stanie się w perspektywie dwóch tygodni.

A co z zawodnikami, którzy wywalczyli awans, oraz ze sztabem trenerskim?

- Część zawodników na pewno zostanie, sztab trenerski z Rafałem Knapem na czele też zostaje. Jestem zadowolony z jego pracy.

W tym sezonie rozgrywaliście mecze w małej hali Turon Areny. Gdzie będziecie gościć rywali w następnym?

- Chcemy grać w dużej hali Tauron Areny. Miasto daje nam sporą zniżkę na wynajem tej hali. Taki mamy plan. Czy uda się wam wypełnić trybuny? Na ostatnich meczach w małej hali był komplet, ale duża hala mieści blisko 15 tysięcy. Liczę, że właśnie mecze w europejskich pucharach będą magnesem dla kibiców koszykówki. Poza tym chcemy pozyskiwać nowych kibiców. Dlatego nie wystąpiliśmy o "dziką kartę" na występy w PLK, gdyż chcemy budować dobrą atmosferę wokół naszego klubu. Koszykówka jest popularna w Polsce i w Krakowie, więc przyciągnięcie ich na trybuny, to tylko kwestia czasu.

Pan R8 Basket budował od podstaw. Nie było pokusy, aby oprzeć się jedną w wielkich klubowych krakowskich marek czyli Wisłę, Cracovię bądź Hutnika?

- Ostatnio czytałem artykuł, w którym napisano, że w Polsce powstaje najmniej nowych klubów sportowych, bo wszyscy opierają się na uznanych markach. My chcieliśmy stworzyć coś nowego, bo R8 buduje swoją markę nie tylko w koszykówce, ale też w innych przedsięwzięciach. Dlatego postanowiliśmy nie bazować na czymś, co już istniało, ale stworzyliśmy nowy twór, który już dzisiaj jest w koszykówce bardziej znany niż Wisła czy Cracovia.

Rozmawiał Grzegorz Wojtowicz