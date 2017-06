Wisła Can-Pack w Eurolidze, CCC Polkowice w eliminacjach

Wicemistrz Polski Wisła Can-Pack Kraków zagra w Eurolidze koszykarek w sezonie 2017/18, a brązowy medalista CCC Polkowice będzie rywalizować w eliminacjach. Władze FIBA-Europe potwierdziły udział 14 ekip w najlepszych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie.

Z udziału w Eurolidze wycofał się - ze względu na brak odpowiednich środków finansowych - mistrz 1KS Ślęza Wrocław. Drużyna z Dolnego Śląska zgłosiła się natomiast do Pucharu Europy i została zakwalifikowana przez FIBA-Europe do fazy grupowej Konferencji 1, podobnie jak AZS PWSZ Gorzów Wlkp., Artego Bydgoszcz i Energa Toruń.

Wisła w tych prestiżowych rozgrywkach wystąpi po raz 14. z rzędu.

W eliminacjach do Euroligi zagrają cztery zespoły, a dwa uzyskają awans do fazy grupowej. CCC zmierzy się w dwumeczu z wicemistrzem Słowacji - Piestanske Cajky. Przegrany trafi do fazy grupowej PE koszykarek. Natomiast w kwalifikacjach do PE koszykarek Basket 90 Gdynia zmierzy się z rosyjskim Spartakiem MO Nogińsk.

Losowanie dwóch grup Euroligi oraz grup Pucharu Europy w obydwu 20-drużynowych konferencjach (podział według kryterium geograficznego) odbędzie się 4 lipca w Monachium. Sezon Euroligi rozpocznie się 11 października.

W Eurolidze zmianie nie ulega system rozgrywek - w dwóch grupach walczyć będzie w sezonie zasadniczym po osiem drużyn. Debiutanci to mistrz Belgii Castors Braine oraz zdobywca PE turecki Yakin Dogu Universitesi. Do ćwierćfinałów wywalczą awans po cztery najlepsze.

Zwycięzcy 1/4 finału (do dwóch zwycięstw) awansują do turnieju Final Four i zagrają o mistrzostwo tych rozgrywek. Tytułu bronić będzie Dynamo Kursk. Drużyny z miejsc 5-6 w obydwu grupach automatycznie awansują do 1/4 finału PE koszykarek.

Najwięcej przedstawicieli w prestiżowych rozgrywkach - co wynika z klubowego rankingu FIBA-Europe - będą miały Rosja i Turcja - po trzy.

Skład Euroligi koszykarek w sezonie 2017/18:

Belgia: Castors Braine

Czechy: ZVVZ USK Praga

Francja: ESBVA Lille Metropole, Tango Bourges Basket

Hiszpania: CB Avenida Salamanka

Polska: Wisła Can-Pack Kraków

Rosja: Dynamo Kursk, UMMC Jekaterynburg, Nadieżda Orenburg

Turcja: Fenerbahce Stambuł, Galatasaray Stambuł, Yakin Dogu Universitesi

Węgry: Uniqa Sopron

Włochy: Famila Beretta Schio