​Turniej koszykarzy w Legionowie. Polska - Węgry 74:64

Reprezentacji Polski koszykarzy pokonała Węgry 74:64 (19:18, 14:15, 26:11, 15:20) w ostatnim meczu międzynarodowego turnieju w Legionowie. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, za Wielką Brytanią.

Zdjęcie Przemysław Karnowski (z piłką) /AFP

Polacy mieli taki sam bilans meczów (2-1) jak Brytyjczycy i koszykarze Izraela, ale mniej korzystny bilans małych punktów od tych pierwszych. Wielka Brytania w sobotę wysoko pokonała Izrael 85:64, który wygrał z Polską 77:74.

Węgrzy, którzy nie odnieśli żadnego zwycięstwa, zajęli czwartą lokatę. Zespół Węgier już w listopadzie będzie rywalem Polski w nowej formule eliminacji MŚ 2019.

Był to ostatni sprawdzian zespołu trenera Mike’a Taylora przed rozpoczynającymi się w czwartek w Finlandii, Izraelu, Rumunii i Turcji 40. mistrzostwami Europy. Polacy zagrają w gr. A w Helsinkach ze Słoweńcami, Finami, Islandczykami, Grekami i Francuzami (31 sierpnia - 6 września).

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć jednego z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny, ośmiokrotnego mistrza kraju Adam Wójcika, który zmarł w sobotę, w wieku 47 lat, na białaczkę. Spotkanie odbyło się z tego powodu bez oprawy muzycznej i cheerleaderek, a na początku każdej kwarty do uzyskania pierwszych punktów kibice brawami oddawali cześć 149-krotnemu reprezentantowi. Najdłużej, bo ponad minutę, na początku trzeciej kwarty. Zawodnicy, sędziowie i sztab szkoleniowy mieli koszulki z kirem.

Polacy, tak jak w spotkaniu piątkowym z Wielką Brytanią, słabiej rozpoczęli, co wykorzystali rywale. W 14. minucie Węgrzy prowadzili nawet 25:22 po rzucie Norberta Totha (były to jedynego punkty tego gracza). Do remisu błyskawicznie doprowadził rzutem zza linii 6,75 m Aaron Cel. Od tego momenty polski zespół uzyskiwał systematycznie przewagę. Po 20 minutach był jeszcze remis 33:33.

Decydująca byłą trzecia kwarta. W niej Polacy zdobyli 11 punktów z rzędu po kontratakach kończonych przez Adama Waczyńskiego oraz podkoszowych akcjach Przemysława Karnowskiego, który dołączył do drużyny zaledwie 10 dni temu, po zakończeniu rehabilitacji złamanego w kciuka.

W 27. min. Polska prowadziła 59:44, a najwyższą przewagę uzyskała na początku czwartej części 65:46. Karnowski zakończył mecz z double-double - miał 21 pkt i 13 zbiórek. Polacy wygrali walkę tablicami 38:26, co było kluczem do zwycięstwa.

Wynik: Polska - Węgry 74:64 (19:18, 14:15, 26:11, 15:20)

Polska: Przemysław Karnowski 21, Adam Waczyński 13, Aaron Cel 9, Damian Kulig 9, Mateusz Ponitka 8, A. J. Slaughter 5, Adam Hrycaniuk 4, Przemysław Zamojski 3, Tomasz Gielo 2, Łukasz Koszarek 0, Karol Gruszecki 0; Najwięcej dla Węgier: Ferencz Csaba 16, Keller Akos 15.