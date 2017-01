Tauron Basket Liga. Kevin Johnson odszedł z Polpharmy

Kevin Johnson błyskawicznie pożegnał się z Polpharmą Starogard Gdański. 32-letni Amerykanin grał w Polpharmie niespełna miesiąc, zaliczając cztery mecze.

Johnson, który występował w Polpharmie w sezonie 2013/2014, a kolejne dwa lata spędził w Polfarmeksie Kutno, podpisał kontrakt ze starogardzkim klubem 21 grudnia. Jego drugi pobyt w tym zespole trwał niespełna miesiąc, bowiem w środę umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Reklama

32-letni środkowy wystąpił tylko w czterech ligowych spotkaniach - co prawda na inaugurację w konfrontacji z Anwilem we Włocławku Johnson zdobył siedem punktów, ale w następnych trzech meczach nie zdołał trafić do kosza.

- Pod koniec poprzedniego sezonu Amerykanin zerwał ścięgno Achillesa i zdawaliśmy sobie sprawę, że podpisując z nim kontrakt podejmujemy pewne ryzyko. Przez prawie miesiąc Johnson nie zdołał dojść do oczekiwanej przez nas formy i w dotychczasowych meczach nic nie wniósł do gry drużyny. Mogliśmy jeszcze czekać, jednak ostatecznie postanowiliśmy się z nim rozstać. Mamy sporo różnych ofert, ale na jego miejsce nie zamierzamy na razie pozyskać nowego zawodnika - powiedział PAP prezes starogardzkiego klubu Jarosław Poziemski.

Do Johnsona należy w polskiej ekstraklasie rekord ofensywnych zbiórek - w kwietniu 2014 roku w meczu z AZS Koszalin zebrał 15 piłek na atakowanej tablicy.