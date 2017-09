Stelmet BC faworytem w lidze koszykarzy

Broniący tytułu Stelmet BC Zielona Góra jest faworytem rozpoczynających się w sobotę rozgrywek ekstraklasy koszykarzy. Liga pozostaje bez sponsora tytularnego, a budżety klubów częściej zmalały niż wzrosły, co jest oznaką kryzysu tej dyscypliny.

Zdjęcie Koszykarze Stelmetu BC /Piotr Jędzura /Reporter

Mimo to rywalizacja w bardziej wyrównanej lidze zapowiada się ciekawiej, zarówno o medale, jak i udział w fazie play off. O 84. mistrzostwo Polski znów walczyć będzie 17 zespołów.

Reklama

W miejsce zdegradowanych Polfarmeksu Kutno i Siarki Tarnobrzeg do ekstraklasy po 14 latach awansowała Legia Warszawa, a absolutnym debiutantem w gronie czołowych drużyn kraju będzie GTK Gliwice, który po porażce w play off pierwszej ligi ze stołecznym zespołem wykupił dziką kartę, uprawniającą do gry na najwyższym szczeblu.

Mistrz Polski wyłoniony zostanie najpóźniej 7 czerwca, a zostanie nim zespół, który czterokrotnie pokona rywala w finale play off.

Sezon zasadniczy, w którym zespoły rywalizować będą systemem "każdy z każdym", potrwa od 30 września do 24 kwietnia. Ćwierćfinały (26 kwietnia-7 maja), w których zagra czołowa ósemka toczyć się będą do trzech zwycięstw. Tyle samo meczów potrzebnych będzie do rozstrzygnięcia w spotkaniach półfinałowych (10-21 maja). Rywalizacja o złoto rozpocznie się 24 maja. O brąz przegrani z półfinałów zagrają w dwumeczu (25 i 28 maja).

W dniach 15-18 lutego odbędzie się turniej o Puchar Polski z udziałem ośmiu zespołów.

Dziesięciu z 17 szkoleniowców drużyn ekstraklasy to Polacy (w poprzednim sezonie było ich dziewięciu). Najstarszym w tym gronie jest 60-letni Dariusz Szczubiał, były znakomity zawodnik, uczestnik czterech mistrzostw Europy, a także selekcjoner reprezentacji, który poprowadzi AZS Koszalin. Najmłodszym jest 32-letni Artur Gronek, który w swoim debiucie w tej roli poprowadził w minionym sezonie drużynę Stelmetu BC do mistrzostwa Polski.

Stelmet z najwyższym budżetem (9 mln złotych) i cennym nabytkiem na pozycji środkowego Serbem Borisem Savovicem pozostaje głównym kandydatem do złotego medalu i czwartego kolejnego triumfu w lidze.

Najgroźniejszymi rywalami zielonogórzan powinny być wicemistrz kraju Polski Cukier Toruń, który w przerwie letniej pozyskał m.in. kadrowiczów Aarona Cela i Karola Gruszeckiego, Rosa Radom z amerykańskim strzelcem Kevinem Punterem, Anwil Włocławek, chlubiący się najdłuższym, 25-letnim okresem nieprzerwanych występów w ekstraklasie czy mająca wysokie aspiracje brązowy medalista poprzednich rozgrywek BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Najciekawsze transfery do polskiej ligi, oprócz Savovica czy Puntera, to reprezentant Czech Lucas Palyza w GTK Gliwice, portugalski rozgrywający Anwilu Ivan Almeida, występujący na tej samej pozycji kapitan reprezentacji Szwecji Thomas Massamba - mistrz pięciu europejskich krajów: Szwecji, Czech, Cypru, Bułgarii i Kosowa, który podpisał kontrakt z MKS Dąbrowa Górnicza czy mierzący 220 cm reprezentant Rosji Andriej Diesiatnikow z Kinga Szczecin.

Drugi kolejny sezon prowadzone przez byłego reprezentanta Przemysława Frasunkiewicza Asseco Gdynia jako jedyna drużyna występować będzie w lidze w krajowym składzie.

Skład PLK w sezonie 2017/18:

Anwil Włocławek, Asseco Gdynia, AZS Koszalin, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk, GTK Gliwice, King Szczecin, Miasto Szkła Krosno, MKS Dąbrowa Górnicza, Legia Warszawa, PGE Turów Zgorzelec, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Rosa Radom, Stelmet BC Zielona Góra, TBV Start Lublin, Trefl Sopot.