Rosa Radom przegrała z Openjobmetis Varese w Lidze Mistrzów FIBA

Rosa Radom przegrała dziewiąty mecz w sezonie koszykarskiej Ligi Mistrzów FIBA. W dwunastej kolejce grupy C radomianie ulegli własnej hali włoskiemu Openjobmetis Varese 61:74 (27:24, 17:17, 10:22, 7:11).

Zdjęcie Zawodnik Rosy Radom Darnell Jackson (z lewej) i Norvel Pele z Openjobmetis Varese /Piotr Polak /PAP

Koszykarze Rosy stracili szanse na udział w play off. To siódma z rzędu porażka wicemistrza Polski w grupie C.

We Włoszech podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego wygrali 69:62. W Radomiu tylko przez pierwsze 20 minut rywalizacja była zacięta i wyrównana, a Rosa miała kilkupunktową przewagę.

O losach meczu zadecydowała trzecia kwarta wygrana przez rywali aż 22:10.

W całym meczu Włosi mieli 61 procent skuteczności rzutów za dwa punkty, podczas gdy radomianie tylko 41. Przyjezdni wygrali też walkę pod tablicami 39:30.

W przedostatniej, 13. kolejce Rosa (bilans 3 zwycięstwa - 9 porażek) zmierzy się 17 stycznia na wyjeździe z mistrzem Francji ASVEL Villeurbanne.

Rosa Radom - Openjobmetis Varese 61:74 (27:24, 17:17, 10:22, 7:11)

Rosa Radom: Darnell Jackson 20, Robert Witka 13, Jordan Callahan 10, Gary Bell 8, Michał Sokołowski 6, Daniel Szymkiewicz 2, Jarosław Zyskowski 2, Maciej Bojanowski 0, Kim Adams 0, Filip Zegzuła 0, Damian Jeszke 0;

Openjobmetis: Eric Maynor 21, Oderah Anosike 10, Norvel Pelle 9, Daniele Cavaliero 8, Kristjan Kangur 8, Melvin Johnson 7, Giancarlo Ferrero 7, Aleksa Avramovic 4, Massimo Bulleri 0.