Rosa Radom - Neptunas Kłajpeda 65:71 w Lidze Mistrzów FIBA

Rosa uległa w Radomiu wicemistrzowi Litwy Neptunasowi Kłajpeda 65:71 w meczu 14., ostatniej kolejki grupy C Ligi Mistrzów FIBA. To dziewiąta z rzędu i jedenasta porażka wicemistrza Polski, który w grupie C wygrał trzy spotkania.

Rosa debiutująca w LM FIBA (w ubiegłym sezonie grała w Pucharze Europy FIBA) zajęła ostatnią lokatę w gr. C. Niespodzianką była wygrana tureckiego Muratbey z mistrzem Francji ASVEL Villeurbanne 70:58. Mimo porażki klub, którego właścicielem jest słynny koszykarz NBA Tony Parker zajął pierwsze miejsce w tabeli.

Do play off awans wywalczą z każdej z pięciu grup po cztery najlepsze ekipy oraz cztery z piątych miejsc z najlepszym bilansem. Zwycięzcy grup (pięć drużyn) oraz trzy z najlepszym bilansem z drugich pozycji mają zapewniony udział w 1/8 finału. 16 pozostałych zagra systemem "mecz i rewanż" w pre play off o możliwość występu w 1/8 finału.

Wyniki meczów 14. kolejki LM FIBA (x-pewny awans do play off):

grupa C

Rosa Radom - Neptunas Kłajpeda 65:71

Muratbey USAK Sportif - ASVEL Lyon Villeurbanne 70:58

BC Ventspils - PAOK Saloniki 54:84

EWE Baskets Oldenburg - Openjobmetis Varese 78:53

tabela

pkt M Z P kosze

x-1. ASVEL Villeurbanne 24 14 10 4 1063:977

x-2. Neptunas Kłajpeda 24 14 10 4 1051:958

x-3. EWE Oldenburg 24 14 10 4 1070:983

x-4. PAOK Saloniki 21 14 7 7 1031:990

5. BC Ventspils 21 14 7 7 1061:1057

6. Muratbey USAK Sportif 19 14 5 9 1056:1092

7. Openjobmetis Varese 18 14 4 10 981:1123

8. Rosa Radom 17 14 3 11 959:1092