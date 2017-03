Real Madryt samodzielnym liderem Euroligi koszykarzy

W najciekawszym spotkaniu 29. kolejki Euroligi koszykarzy Real Madryt wygrał z Fenerbahce Stambuł 61:56 i objął samodzielne prowadzenie w tabeli.

O rozstawieniu z numerem 1 w fazie play off zadecyduje ostatnia kolejka.

Zespół z Madrytu do sukcesu poprowadził Sergio Llull - 16 pkt. Fenerbahce, ubiegłoroczny wicemistrz Euroligi, przegrało trzeci raz z rzędu.

W przedłużonym meczu w Atenach wyróżnili się Amerykanin K.C. Rivers - 15 pkt dla Panathinaikosu oraz Francuz Nando DeColo i Serb Milos Teodosic - po 15 dla CSKA.

Oprócz lidera i wicelidera awans do fazy play off, z udziałem ośmiu najlepszych drużyn, mają zapewniony Olympiakos Pireus, Panathinaikos, Fenerbahce, Anadolu Efes Stambuł i Baskonia Vitoria. Do ostatniego premiowanego grą w tej fazie miejsca kandydują już tylko dwie drużyny: Crvena Zvezda Belgrad i Darussafaka Stambuł.

Turecki zespół zachował szanse zwyciężając w dramatycznych okolicznościach na wyjeździe Brose Basket Bamberg 99:97 po dogrywce. Za tydzień w meczu o "być albo nie być" spotka się w Stambule właśnie z Crveną Zvezdą.

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach elity nie uczestniczy mistrz Polski. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-13 występował w Eurolidze Asseco Prokom Gdynia, a w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15). Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (do 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off.

Turniej Final Four zostanie rozegrany w dniach 19-21 maja w Stambule.

Wyniki meczów 29. kolejki:

Anadolu Efes Stambuł - Olympiakos Pireus 77:69

Brose Basket Bamberg - Darussafaka Stambuł 97:99 (po dogrywce)

FC Barcelona Lassa - Maccabi Tel Awiw 76:71

Galatasaray Stambuł - Baskonia Vitoria 80:103

Crvena Zvezda Belgrad - Uniks Kazań 83:65

Żalgiris Kowno - EA7 Emporio Mediolan 84:88

Panathinaikos Ateny - CSKA Moskwa 85:80 (po dogrywce)

Real Madryt - Fenerbahce Stambuł 61:56

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Real Madryt 51 29 22 7 2488:2273

2. CSKA Moskwa 50 29 21 8 2529:2301

3. Olympiakos Pireus 48 29 19 10 2244:2131

4. Panathinaikos Ateny 47 29 18 11 2245:2173

5. Baskonia Vitoria 46 29 17 12 2366:2292

6. Fenerbahce Stambuł 46 29 17 12 2218:2179

7. Anadolu Efes Stambuł 46 29 17 12 2392:2370

8. Crvena Zvezda Belgrad 45 29 16 13 2141:2118

9. Darussafaka Stambuł 44 29 15 14 2280:2291

10. Żalgiris Kowno 42 29 13 16 2266:2312

11. FC Barcelona Lassa 41 29 11 17 2076:2174

12. Brose Bamberg 39 29 10 19 2290:2320

13. Galatasaray Stambuł 39 29 10 19 2261:2396

14. Maccabi Tel Awiw 39 29 10 19 2272:2412

15. EA7 Emporio Mediolan 37 29 8 21 2343:2515

15. Uniks Kazań 36 29 7 22 2197:2340