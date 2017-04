Real Madryt awansował do Final Four Euroligi koszykarzy

Koszykarze Realu Madryt pokonali po raz trzeci w ćwierćfinale Euroligi Darussafakę, ponownie drugi raz w Stambule 89:78 i awansowali do finałowego turnieju. "Królewscy", najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, są trzecim zespołem w Final Four.

Zdjęcie Koszykarz Realu Madryt Sergio Llull /PAP/EPA

We wtorek jako pierwsi, bez porażki w play off, awans do turnieju finałowego wywalczyli zawodnicy Fenerbahce Stambuł i CSKA Moskwa. To ubiegłoroczni finaliści najlepszych klubowych rozgrywek w Europie.



Real do zwycięstwa w Stambule nad ekipą izraelskiego trenera Davida Blatta, byłego szkoleniowca mistrza Euroligi Maccabi Tel Awiw i zespołu NBA Cleveland Cavaliers, poprowadził Sergio Llull. Rozgrywający miał 17 pkt i pięć asyst. Po 15 punktów dołożyli Amerykanie Anthony Randolph i Trey Thompkins. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był ich rodak Brad Wanamaker - 25 pkt.



Mecz numer pięć będzie potrzebny w parze Anadolu Efes Stambuł - Olympiakos Pireus. Mistrzowie Grecji wygrali w Stambule w spotkaniu numer 4 74:62 i doprowadzili do remisu 2-2. Liderem Olympiakosu był rozgrywający Vassilis Spanoulis - 18 pkt (w tym 5 z 11 rzutów za trzy pkt) i cztery asysty. Decydujący mecz odbędzie się w Pireusie 2 maja.



Turniej Final Four zostanie rozegrany w dniach 19-21 maja w Stambule. W półfinale Real zagra z Fenerbahce, a CSKA ze zwycięzcą rywalizacji Efes - Olympiakos.



Wyniki ćwierćfinałów (do trzech zwycięstw):



Anadolu Efes Stambuł (6) - Olympiakos Pireus (3) 62:74

Stan rywalizacji 2-2



Darussafaka Stambuł (8) - Real Madryt (1) 78:89

Stan rywalizacji 3-1 dla Realu. Awans Madryt



wtorek

Fenerbahce Stambuł (5) - Panathinaikos Ateny (4) 79:61

Stan rywalizacji 3-0 dla Fenerbahce. Awans Stambuł



Baskonia Vitoria (7) - CSKA Moskwa (2) 88:90

Stan rywalizacji 3-0 dla CSKA. Awans Moskwa