PE: Ślęza i inne polskie drużyny poznały rywali

Mistrz Polski koszykarek 1KS Ślęza Wrocław zagra w grupie E Pucharu Europy z uczestnikiem Euroligi w 2015 r. Agu Spor Kayseri, innym tureckim zespołem Universitesi Stambuł oraz zwycięzcą kwalifikacji. Losowanie grup odbyło się w Monachium.

Agu Spor był także w finale PE ostatniej edycji, ale w walce o zwycięstwo premiowane udziałem w Eurolidze 2017/18 uległ innej drużynie z Turcji - Yakin Dogu.

Reklama

Drużyna z Dolnego Śląska wycofała się z udziału w najlepszym z europejskich pucharów ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. W tych prestiżowych rozgrywkach uczestniczyć będzie wicemistrz Wisła Can-Pack Kraków, a brązowy medalista CCC Polkowice wystąpi w eliminacjach.

Rywali w wyniku losowanie grup dwóch konferencji PE w Monachium poznały też inne polskie ekipy - AZS PWSZ Gorzów Wlkp., Artego Bydgoszcz i Energa Toruń. Wszystkie zagrają podobnie jak Ślęza w 1. Konferencji PE i trafiły do grup z silnymi zespołami z Turcji lub Rosji.

Czwartym zespołem z Polski, którzy zgłosił się do PE jest Basket 90 Gdynia. Został on zakwalifikowany do eliminacji, w których zmierzy się z rosyjskim Spartakiem MO Nogińsk (pierwszy mecz 26.09, rewanż 29.09).

Rozgrywki grupowe z udziałem 40 ekip (w dwóch konferencjach po 20 zespołów podzielonych geograficznie) rozpoczną się w połowie października.

Grupy 1. Konferencji PE koszykarek:

gr. A: AZS PWSZ Gorzów Wlkp., Olympiakos Pireus (Grecja), TTT Ryga (Łotwa), Besiktas Stambuł (Turcja)

gr. B: Jenisej Krasnojarsk (Rosja), Mersin Belediye (Turcja), Good Angels Koszyce, MBK Rużomberok (obydwie Słowacja)



gr. C: Artego Bydgoszcz, Umea Udominate (Szwecja), Spartak Region Moskwa, MBA Moskwa (obydwie Rosja)



gr. D: Energa Toruń, Hatay Antalya (Turcja), ACS Sepsi Sfantu Gheorghe (Rumunia), przegrany z kwalifikacji Euroligi



gr. E: 1KS Ślęza Wrocław, Agu Spor Kayseri, Universitesi Stambuł (obydwie Turcja), zwycięzca kwalifikacji 1 (Basket 90 Gdynia/MO Nogińsk)