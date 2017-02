PE koszykarek: Wisła Can-Pack zagra z tureckim Hatay BB

Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków zmierzą się z tureckim Hatay BB Antakya w ćwierćfinale Pucharu Europy. Losowanie par odbyło się w czwartek w Monachium.

Mistrzynie Polski w zakończonych w środę rozgrywkach Euroligi zajęły szóstą lokatę w tabeli grupy A (5 zwycięstw - 9 porażek), co dało im prawo udziału w ćwierćfinale Pucharu Europy. Zespoły z miejsc 5. i 6. w obydwu grupach dołączyły do czwórki drużyn wyłonionych we wcześniejszych rundach PE.

W gronie ośmiu ćwierćfinalistów znalazło się aż cztery zespoły z Turcji. Wiślaczki wylosowały jeden z nich - Hatay BB Antiochia, który także występował w Eurolidze i zajął piąte miejsce w grupie B (7 zwycięstw - 7 porażek). Prowincja Hatay leży w południowej Turcji nad Morzem Śródziemnym. Od południa i wschodu graniczy z Syrią, z regionem miasta Aleppo.

Spotkania 1/4 finału odbędą się systemem mecz i rewanż 7 i 10 marca. Mistrzynie Polski pierwsze spotkanie rozegrają we własnej hali.

Pary 1/4 finału Pucharu Europy koszykarek (7 i 10 marca):

Wisła Can-Pack Kraków - Hatay BB Antiochia (Turcja)



Good Angels Koszyce (Słowacja) - Galatasaray Stambuł



ESBVA Lille-Metropole (Francja) - Yakin Dogu Universitesi (Turcja)

BLMA Montpellier (Francja) - Bellona AGU (Turcja)