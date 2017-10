PE koszykarek: startuje pięć polskich drużyn

W 16. edycji Pucharu Europy koszykarek wystąpi rekordowa liczba pięciu polskich drużyn. W tym gronie jest m.in. mistrz kraju 1KS Ślęza Wrocław oraz Basket 90 Gdynia, który zwycięsko przeszedł kwalifikacje. Los zetknął obydwie drużyny w grupie E.

Zdjęcie Koszykarki 1KS Ślęzy Wrocław /Paweł Relikowski /East News

Pozostałe polskie ekipy w tych rozgrywkach, będących zapleczem Euroligi, to Artego Bydgoszcz, Energa Toruń i AZS PWSZ Gorzów Wlkp. Wszystkie wystąpią w 1. Konferencji (podział geograficzny). Rozgrywki rozpoczynają się w środę.

Ślęza Wrocław w grupie E oprócz Basketu (w kwalifikacjach pokonał rosyjski Nogińsk) ma uczestnika Euroligi z 2015 r. Agu Spor Kayseri oraz inny turecki zespół Universitesi Stambuł. Agu Spor był także w finale PE ostatniej edycji, ale w walce o zwycięstwo premiowane udziałem w Eurolidze 2017/18 uległ innej drużynie z Turcji - Yakin Dogu.

Drużyna z Dolnego Śląska wycofała się z udziału w prestiżowej Eurolidze ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. W tych rozgrywkach uczestniczyć będzie wicemistrz Wisła Can-Pack Kraków i brązowy medalista CCC Polkowice.

Faza grupowa PE z udziałem 40 ekip (w dwóch konferencjach po 20 zespołów podzielonych geograficznie) rozpocznie się 11 października (systemem mecz i rewanż) i potrwa do 30 listopada. Do play off awansują po dwie najlepsze drużyny z 10 grup oraz po dwie z każdej konferencji z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

FIBA utworzy ranking od 1 do 24 na podstawie wyników sezonu zasadniczego. Pierwszych osiem zespołów ma zagwarantowany udział w 1/8 finału, a drużynu z miejsc 9-24 zmierzą się w pre play off (mecz i rewanż).

Do najlepszej czwórki w ćwierćfinale PE zostaną dolosowane cztery drużyny z Euroligi, które nie zakwalifikują się do play-off (z miejsc 5-6 w grupach A i B).

Zwycięzca PE po spełnieniu warunków finansowo-organizacyjnych będzie mógł wystąpić w Eurolidze 2018/19.

Grupy PE koszykarek - 1. Konferencja:

A: AZS PWSZ Gorzów Wlkp., Olympiakos Pireus (Grecja), TTT Ryga (Łotwa), Besiktas Stambuł (Turcja)

B: Jenisej Krasnojarsk (Rosja), Mersin Belediye (Turcja), Good Angels Koszyce, MBK Rużomberok (obydwie Słowacja)

C: Artego Bydgoszcz, Umea Udominate (Szwecja), Spartak Region Moskwa, MBA Moskwa (obydwie Rosja)

D: Energa Toruń, Hatay Antalya (Turcja), ACS Sepsi Sfantu Gheorghe (Rumunia), Piestanskie Cajki (Słowacja)

E: 1KS Ślęza Wrocław, Basket 90 Gdynia, Agu Spor Kayseri, Universitesi Stambuł (obydwie Turcja)

Pierwsze mecze polskich drużyn:

środa - 11 października:

grupa A: Olympiakos Pireus - AZS PWSZ Gorzów (godz. 18)

czwartek - 12 października:

grupa C: MBA Moskwa - Artego Bydgoszcz (19)



grupa D: Energa Toruń - ACS Sepsi (18)

grupa E: Ślęza Wrocław - Basket Gdynia (19)