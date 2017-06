Pau Gasol zagra w reprezentacji Hiszpanii na ME koszykarzy

Jeden z najlepszych hiszpańskich koszykarzy Pau Gasol potwierdził, że wystąpi w reprezentacji kraju w mistrzostwach Europy (31 sierpnia-17 września).

Zdjęcie Pau Gasol /AFP

- Chcę zdobyć z reprezentacją kolejne medale - powiedział środkowy San Antonio Spurs, dwukrotny MVP Eurobasketu.

Dla środkowego, który 6 lipca skończy 37 lat, będzie to siódmy występ w ME. Z każdego wracał z medalem. Zaczął od brązu w Turcji (2001) i srebra w Szwecji (2003). W 2007 roku przed własną publicznością Hiszpanie skończyli turniej na drugim miejscu, po porażce w ostatnich sekundach finału z Rosją. W dwóch kolejnych - w Polsce (2009) i na Litwie (2011), a także we Francji (2015) - sięgnęli po złoto. W Katowicach i przed dwoma laty w Lille Gasol był uznawany najlepszym graczem turnieju. W 2013 roku nie wystąpił w mistrzostwach rozgrywanych na Słowenii z powodu kontuzji kolana.

- Mogę potwierdzić swoją obecność w reprezentacji i zamiar zdobycia z nią kolejnych medali i sukcesów - powiedział najlepszy w historii hiszpański koszykarz.

- Każdy turniej może być dla zawodnika ostatnim. Dlatego zawsze trzeba dawać z siebie wszystko. Zobaczymy, czy za dwa lata (podczas koszykarskiego Pucharu Świata 2019 - red.) będę nadal grał w barwach narodowych i na co będzie stać drużynę - dodał.

Starszy z braci Gasolów nie jest jedynym weteranem w 27-sobowej kadrze ogłoszonej przez włoskiego trenera Sergio Scariolo. Znalazł się w niej także jego największy przyjaciel i najlepszy gracz ME 2011 Juan Carlos Navarro, który przed rokiem w Rio de Janeiro wystąpił w swoich piątych igrzyskach olimpijskich.

Ostatni sezon był dla 37-letniego zawodnika Barcelony, ośmiokrotnego mistrza kraju z tą drużyną, bardzo trudny ze względu na trapiące go kontuzje. Liczy jednak, że wystąpi w swoim szóstym czempionacie Starego Kontynentu.

- Ze wszech miar na to zasługuje. Juan Carlos ma za sobą wspaniałą karierę. Zawsze budził respekt i szacunek. To jeden z wyjątkowych graczy w historii naszego sportu - powiedział Gasol.

W kadrze są także m.in. występujący w NBA Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Rodriguez, Nicola Mirotic, Alex Abrines, Willy Hernangomez i Juancho Hernangomez, a także Sergio Llull i Fernando San Emeterio. Nie znaleźli się w niej natomiast Rudy Fernandez, Felipe Reyes czy Serge Ibaka.

W Eurobaskecie 2017 Hiszpania zagra w grupie C w Cluj-Napoca, a jej rywalami będą Chorwacja, Czechy, Węgry, Czarnogóra i gospodarz Rumunia.

Faza grupowa będzie rozgrywana w Turcji, Izraelu, Finlandii i Rumunii. Polscy koszykarze wystąpią w grupie A w Helsinkach, gdzie zmierzą się ze Słowenią, Islandią, gospodarzami, Francją i Grecją. Do dalszej fazy, która będzie rozgrywana w Stambule, awansują po cztery najlepsze zespoły z czterech grup.