Panathinaikos Ateny pokonał Real Madryt 88:82 w 26. kolejce Euroligi koszykarzy

Porażka lidera Realu Madryt z Panathinaikosem Ateny 82:88 była wydarzeniem 26. kolejki Euroligi koszykarzy.

Zdjęcie Chris Singleton (z prawej) z Panathinaikosu Athens i Gustavo Ayon z Realu Madryt /PAP/EPA

Do sukcesu poprowadził "Koniczynki" były kolega Marcina Gortata z Washington Wizards Amerykanin Chris Singleton - 21 pkt i 9 zbiórek.

Broniący tytułu zespół CSKA Moskwa, mający tyle samo zwycięstw co Real, nie wykorzystał potknięcia "Królewskich" w Atenach, bo uległ w Vitorii Baskonii 78:79.

Do wygranej Fenerbahce Stambuł z Brose w Bambergu (83:78) poprowadził wicemistrza Euroligi były zawodnik Polpaku Świecie Amerykanin Bobby Dixon, który uzyskał 26 pkt, trafiając m.in. 5 z 9 rzutów za trzy punkty.

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach elity nie uczestniczy mistrz Polski. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-2013 występował w tej rywalizacji Asseco Prokom Gdynia, a w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15). Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (do 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off.

Turniej Final Four zostanie rozegrany w dniach 19-21 maja w Stambule.

Wyniki meczów 26. kolejki:

Anadolu Efes Stambuł - Maccabi Tel Awiw 92:87

Panathinaikos Ateny - Real Madryt 88:82

Brose Bamberg - Fenerbahce Stambuł 78:83

EA7 Emporio Mediolan - Crvena Zvezda Belgrad 71:78

Uniks Kazań - Żalgiris Kowno 80:82

Darussafaka Stambuł - FC Lassa Barcelona 67:56

Olympiakos Pireus - Galatasaray Stambuł 71:80

Baskonia Vitoria - CSKA Moskwa 79:78

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. CSKA Moskwa 45 26 19 7 2269:2057

2. Real Madryt 45 26 19 7 2263:2075

3. Olympiakos Pireus 44 26 18 8 2044:1917

4. Fenerbahce Stambuł 43 26 17 9 2006:1957

5. Panathinaikos Ateny 41 26 15 11 2014:1969

6. Baskonia Vitoria 41 26 15 11 2104:2069

7. Crvena Zvezda Belgrad 41 26 15 11 1946:1928

8. Anadolu Efes Stambuł 40 26 14 12 2208:2201

9. Darussafaka Stambuł 39 26 13 13 2038:2046

10. Żalgiris Kowno 38 26 12 14 2021:2071

11. FC Barcelona Lassa 36 26 10 16 1865:1964

12. Brose Bamberg 35 26 9 17 2066:2075

13. Galatasaray Stambuł 35 26 9 17 2039:2153

14. Maccabi Tel Awiw 35 26 9 17 2051:2180

15. Uniks Kazań 33 26 7 19 2001:2114

16. EA7 Emporio Mediolan 33 26 7 19 2129:2288