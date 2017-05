Olympiakos Pireus w Final Four Euroligi koszykarzy

Koszykarze Olympiakosu Pireus, jako ostatni, awansowali do turnieju Final Four Euroligi koszykarzy.

Zdjęcie Zawodnik Olympiakosu Vassilis Spanoulis /AFP

Koszykarze Olympiakosu pokonali we wtorek na własnym parkiecie Anadolu Efes Stambuł 87:78 w piątym ćwierćfinałowym meczu Euroligi i wygrali rywalizację play off 3-2.

Turniej Final Four odbędzie się w Stambule (19-21 maja).



W zespole Olympiakosu wyróżnili się rozgrywający Vassilis Spanoulis - 22 pkt i sześć asyst oraz Georgios Printezis - 14. Najwięcej punktów dla pokonanych uzyskał Cedi Osman - 11. Mecz w hali Pokoju i Przyjaźni w Pireusie obejrzało 11039 widzów.



Od 2009 roku, kiedy ćwierćfinały Euroligi rozgrywane są w formule do trzech zwycięstw, był to dziewiąty przypadek, kiedy na tym etapie konieczne było rozegranie pięciu spotkań. We wszystkich zwyciężyli gospodarze decydującego meczu.



Wtorkowi rywale znaleźli się już w podobnej sytuacji. W 2013 roku Olympiakos pokonał Efes w piątym spotkaniu 82:72, a potem zwyciężył w całych rozgrywkach, wygrywając z CSKA Moskwa w półfinale i Realem Madryt w finale.

Historia może się powtórzyć w tym sezonie. Wcześniej awans do Final Four wywalczyli ubiegłoroczni finaliści - obrońca tytułu CSKA Moskwa i Fenerbahce Stambuł oraz Real Madryt, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego.



W półfinałach Real zagra z Fenerbahce, a CSKA z Olympiakosem.



Wynik ćwierćfinału (do trzech zwycięstw):



Olympiakos Pireus (3) - Anadolu Efes Stambuł (6) 87:78



Stan rywalizacji 3-2, awans - Olympiakos