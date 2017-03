NCAA. Bukmacherzy stawiają na zespół Przemysława Karnowskiego

Gonzaga Bulldogs, której barw broni Przemysław Karnowski, jest zdaniem bukmacherów faworytem turnieju Final Four koszykarskiej ligi NCAA. Za każdego dolara postawionego na jej triumf, w przypadku sukcesu zostanie wypłacone 2,40.

Zdjęcie Przemysław Karnowski /AFP

W sobotę w Phoenix Bulldogs w półfinale zmierzą się z South Carolina Gamecocks. To teoretycznie najsłabszy rywal w stawce, za którego triumf będzie wypłacana dziewięciokrotność postawionej kwoty.

Drugą parę tworzą North Carolina Tar Heels i Oregon Ducks. Za dolara wpłaconego na Tar Heels bukmacherzy przewidują 2,60, a w przypadku Ducks mnożą stawkę razy pięć.

Gonzaga pierwszy raz w historii awansowała do Final Four. Mierzący 216 cm, 23-letni reprezentant Polski również przeżywa najlepszy okres w karierze. Został indywidualnym rekordzistą ligi pod względem liczby odniesionych zwycięstw - ma ich obecnie 136. Znalazł się też w piątce najlepszych środkowych NCAA nominowanych do nagrody Kareema Abdula Jabbara.



Mecze Final Four NCAA pokaże stacja Polsat Sport.



Terminarz turnieju:

noc z soboty na niedzielę polskiego czasu (1/2 kwietnia)

godz. 00:00 polskiego czasu: mecz półfinałowy Gonzaga - South Carolina

godz. 02:40 polskiego czasu: mecz półfinałowy North Carolina - Oregon



noc z poniedziałku na wtorek polskiego czasu (3/4 kwietnia)

godz. 03:00 polskiego czasu: mecz finałowy