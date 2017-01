Michale Hicks nie jest już koszykarzem Polpharmy

Michael Hicks odszedł z Polpharmy Starogard Gdańsk. Kontrakt z 34-letnim Amerykaninem został rozwiązany za porozumieniem stron.

Zdjęcie Michael Hicks /East News

Hicks to jeden z symboli Polpharmy. Amerykanin trafił do Polski w sezonie 2007/08 i najpierw występował w Baskecie Kwidzyn. W 2008 roku przeszedł do "Kociewskich Diabłów" i klub ze Starogardu Gdańskiego, z dwoma przerwami, w tym jedną na grę w Niemczech, reprezentował do stycznia 2017 roku.

W poprzednim sezonie lider Polpharmy zdobywał średnio 17,2 punktu na mecz i w bieżących rozgrywkach również był czołowym strzelcem swojego zespołu. Na początku grudnia za zachowanie po przegranym 99:100 spotkaniu w Lublinie z TBV Startem koszykarz został zawieszony przez władze ligi na dwa mecze (jego klubowy kolega Anthony Miles na trzy) i po powrocie na boisko spisywał się zdecydowanie gorzej niż przed przymusową przerwą.

Apogeum miało miejsce podczas ostatniej sobotniej konfrontacji z Asseco Gdynia w Starogardzie Gdańskim. Hicks pojawił się na parkiecie dopiero w ostatniej kwarcie, kiedy zwycięstwo gospodarzy było już przesądzone, ale ostentacyjnie nie angażował się w grę. To zachowanie przesądziło, że kontrakt z tym rzucającym obrońcą został we wtorek rozwiązany.

2 lutego 2016 roku były już koszykarz Polpharmy otrzymał polskie obywatelstwo.