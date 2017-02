Miasto Szkła i Anwil w półfinale Pucharu Polski koszykarzy

Zespoły Miasto Szkła Krosno oraz Anwilu Włocławek awansowały do półfinału Pucharu Polski w koszykarzy w turnieju w warszawskiej Arenie Ursynów.

Pierwsi pokonali Trefl Sopot 78:72, a drudzy po zaciętej walce MKS Dąbrowa Górnicza 73:67.

W sobotnich półfinałach mistrz kraju i ubiegłoroczny finalista PP Stelmet BC Zielona Góra zmierzy się PG Turów Zgorzelec, a Miasto Szkła z Anwilem.

W pierwszym ćwierćfinale ekipa z Krosna prowadziła od początku, różnicą 17 pkt w drugiej kwarcie (32:15, 40:23) i nawet 21 pkt w trzeciej, a mimo to sopocianie doprowadzili do emocjonującej końcówki. Na 3 minuty przed końcem przegrywali tylko 66:69, ale nie potrafili jednak doprowadzić do remisu i "przełamać" rywali. Koszykarze z Krosna mieli aż 52,4 proc. rzutów za trzy punkty (11 z 21) i wygrali walkę pod tablicami 40:34.

W XXI wieku zespół z Sopotu zdobył puchar aż sześć razy w 15 rozegranych turniejach (pucharowych rozgrywek nie było w latach 2002-2003), ale od ostatniego sukcesu w 2013 r. nigdy nie zdołał zakwalifikować się do półfinałów. Najlepszym graczem (MVP) spotkania uznano Szweda mającego polskie korzenie Chrisa Czerapowicza z Krosna - 20 pkt i siedem zbiórek.

Mecz między Anwilem i MKS Dąbrową Górniczą był najbardziej zaciętym pojedynkiem ćwierćfinałowym, jaki kibice zobaczyli w Warszawie. Do przerwy żadna z ekip nie potrafiła uzyskać prowadzenia wyższego niż cztery punkty.

W trzeciej odsłonie klub z Kujaw wygrywał już różnicą 11 pkt (51:40), ale mimo to dąbrowianie doprowadzili do zaciętej końcówki. Na 15,7 sekund przed końcem czwartej kwarty zespół z Włocławka prowadził tylko 69:67, ale Kamil Łączyński trafił obydwa wolne i przypieczętował sukces. Najlepszym zawodnikiem został uznany rozgrywający Anwilu Kamil Łączyński - 9 asyst, 7 pkt, 4 zbiórki.

Wyniki piątkowych ćwierćfinałów:

Miasto Szkła Krosno - Trefl Sopot 78:72 (24:11, 21:20, 15:22, 18:19)

Miasto Szkła Krosno: Chris Czerapowicz 20, Royce Woolridge 16, Dino Pita 13, Dariusz Wyka 9, Jakub Dłuski 7, Kareem Maddox 6, Seid Hajric 4, Szymon Rduch 3, Dariusz Oczkowicz 0, Dawid Bręk 0;

Trefl Sopot: Nikola Markovic 16, Filip Dylewicz 14, Anthony Ireland 14, Piotr Śmigielski 8, Jakub Karolak 8, Artur Mielczarek 6, Tyler Laser 4, Michał Kolenda 2, Grzegorz Kulka 0;

Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza 73:67 (12:16, 21:13, 18:19, 22:19)

Anwil Włocławek: Nemanja Jaramaz 12, Michał Chyliński 11, Josip Sobin 11, Toney McCrayK 11, Paweł Leończyk 9, Kamil Łączyński 7, Fiodor Dmitriew 5, Kacper Młynarski 5, James Washington 2, Rafał Komenda 0, Bartosz Matusiak 0;

MKS Dąbrowa Górnicza: Byron Wesley 22, Jakub Parzeński 11, Kerron Johnson 10, Witalij Kowalenko 7, Bartłomiej Wołoszyn 5, Przemysław Szymański 5, Maciej Kucharek 3, Laimonas Chatkevicius 2, Jeremiah Wilson 2, Piotr Pamuła 0, Marcin Piechowicz 0;

Terminarz turnieju finałowego PP:

sobota, 18 lutego

Mecz Gwiazd PLK (13.00)

półfinały

Stelmet BC Zielona Góra - PGE Turów Zgorzelec (15.15)

Miasto Szkła Krosno - Anwil Włocławek (17.45)

niedziela, 19 lutego

finał (17.45)