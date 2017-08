ME koszykarzy. Trener Filipovski: Polska ma kilku liderów

Pierwszy mecz Eurobasketu - Polska kontra Słowenia (czwartek, godz. 12.45 Helsinki) rozstrzygnie się w opinii słoweńskiego trenera Saso Filipovskiego pod tablicami i w obronie. "To nie będzie mecz ataku, zadecyduje defensywa" - powiedział PAP.

Filipovski, który zdobył mistrzostwo Polski koszykarzy ze Stelmetem w 2015 i 2016 r., nie chce wskazywać faworyta rywalizacji, która nie tylko rozpocznie rozgrywki grupowe (A) w Finlandii, ale i cały turniej - 40. mistrzostwa Europy.



"To jest pierwszy mecz. Oceniam szanse 50 na 50. To jest jedno spotkanie, które o niczym nie przesądza. Potrzebna jest koncentracja we wszystkich kolejnych. Z drugiej strony bardzo ważny jest dobry start. Znam koszykarzy obydwu zespołów, choć myślę, że prowadziłem nawet większą liczbę Polaków niż Słoweńców" - podkreślił Filipovski.

Szkoleniowiec, który pracował w Polsce przez pięć sezonów, uważa że kluczem do wygranej będzie defensywa.

"To nie będzie mecz ofensywy z częstymi rzutami za trzy punkty. Ten, kto wygra zbiórkę pod tablicami i będzie lepszy w obronie zwycięży. To będzie ciekawy pojedynek. Jestem za Słowenią, ale pamiętam, że spędziłem w Polsce pięć świetnych lat. Niech wygra lepszy i nikomu nie przydarzy się kontuzja" - podkreślił Filipovski, który drugi sezon z rzędu poprowadzi turecki Banvit Bandirma z ... reprezentantem Polski Damianem Kuligiem.

Zdaniem szkoleniowca, który ma także w dorobku dwa srebrne medale MP z PGE Turowem Zgorzelec (2007 i 2008) oraz dwa mistrzostwa w lidze słoweńskiej z Olimpiją Lublana (2004 i 2005), siłą biało-czerwonych jest kilku liderów i doświadczenie, jakie ma większość zawodników.

"Polska ma ciekawą drużynę, w której jest kilku liderów. Trener Mike (Taylor - PAP) robi świetną robotę. Widać, że zespół jest zgrany. Mateusz Ponitka, Adam Waczyński to czołowi gracze, udowadniają swoją klasę na europejskich parkietach. Jest doświadczony Łukasz Koszarek, no i Damian, którego znam dobrze, a także Adam Hrycaniuk. Amerykanin Slaughter dobrze rozumie się z zespołem. Ważna będzie też +ławka+, a Polska ma rezerwowych, którzy pomogą w ważnych momentach: Michała Sokołowskiego i Karola Gruszeckiego. Możecie sprawić niespodziankę. Widziałem mecz Polski z Serbią (towarzyski w Hamburgu - PAP) i to było naprawdę dobre spotkanie" - ocenił.

Filipovski, który z Banvitem dotarł do finału Ligi Mistrzów FIBA (przegrał minimalnie z Iberostarem Teneryfa, który był gospodarzem turnieju Final Four), chwali grę Słowenii w ostatnich sparingach.

"Oglądałem kilka meczów Słowenii, w tym ostatni z Chorwacją, zwycięski (74:73 - PAP). To była naprawdę dobra koszykówka z twardą obroną i kontratakami. Mamy Gorana Dragica (Miami Heat - PAP) i utalentowanego Lukę Doncica, to kreatorzy swojej gry, ale i zespołu. Jest także naturalizowany Amerykanin Anthony Randolph, dla którego będzie to pierwszy Eurobasket w barwach Słowenii. To nasi liderzy, ale jest także Klemen Prepelic rzucający za trzy punkty, który miał bardzo dobry sezon we Francji i z Banvitu Gasper Vidmar - silny i dobry środkowy" - powiedział.

Szkoleniowiec jest ciekawy jak zespół prowadzony przez Serba Igora Kokoskova (byłego szkoleniowca Marcina Gortata z czasów jego występów w Phoenix Suns, w 2000 r. był pierwszym europejskim szkoleniowcem zatrudnionym w lidze NBA) poradzi sobie z presją, bo w jego ojczyźnie wszyscy oczekują pierwszego medalu w historii. Z uwagą będzie patrzył także na grę 18-letniego talentu Luki Doncica z Realu Madryt.

"Czekamy na pierwszy medal w historii. Zobaczymy jak koszykarze poradzą sobie z presją, bo są świadomi oczekiwań. Jestem ciekawy jak spisze się Doncic jako jeden z liderów reprezentacji. Podczas turnieju Final Four Euroligi nie poradził sobie najlepiej w Realu Madryt. To naprawdę wielki talent, był już nim zresztą pięć lat temu. Teraz rozwinął umiejętności i powinien pokazać je w reprezentacji, ale musi nauczyć się być liderem, czuć na sobie odpowiedzialność" - ocenił szkoleniowiec, który za kilka dni, 6 września świętować będzie 43 urodziny.

W opinii trenera Banvitu Bandirma, który przygotowania do nowego sezonu rozpoczął w połowie sierpnia, faworytem polskiej grupy A w Helsinkach, ale i całego turnieju jest Francja.

"Oglądałem kilkanaście spotkań uczestników Eurobasketu. Francja ma doświadczony zespół i dlatego jest moim numerem jeden, faworytem. Liczyć się będą też oczywiście obrońcy tytułu Hiszpanie oraz wicemistrzowie olimpijscy Serbowie. Podoba mi się gra tych właśnie drużyn" - dodał.

