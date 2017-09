ME koszykarzy. Michał Sokołowski: Jak zwykle, zabrakło niewiele

Polscy koszykarze ulegli Francji 75:78 w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy. - Jak zwykle, zabrakło niewiele – powiedział debiutant w turnieju tej rangi, Michał Sokołowski o trzeciej porażce "Biało-czerwonych" w Helsinkach.

- Jak zwykle, zabrakło niewiele. Bardzo dobrze zaczęliśmy. W czwartej kwarcie zabrakło może koncentracji. Na pewno gorzej broniliśmy wtedy akcje pickandrollowe. Francja znalazła sposób na naszą defensywę. Konsekwentnie grała po trójkątach z wysokimi graczami. Bardzo ciężko było to nam obronić - ocenił.

Debiutujący w mistrzostwach 24-letni Sokołowski zagrał najdłużej w tym turnieju - 23 minuty. Miał bardzo dobre wejście w drugiej kwarcie, w której zdobył sześć ze swoich ośmiu punktów. Zanotował także jedną zbiórkę. Po jego efektownej podkoszowej akcji w 16. minucie "Biało-czerwoni" uzyskali najwyższe prowadzenie w meczu (28:16).

Poprzednie spotkanie z Finlandią skrzydłowy Rosy Radom przesiedział na ławce. Na treningu w przededniu meczu z Francją miał indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą Arkadiuszem Markiewiczem - ćwiczenia rozciągające na dolegliwości okolic lędźwiowych.

- Z moim zdrowiem, jak widać, wszystko jest w porządku. Trener dał mi szansę, wszedłem na boisko i dałem z siebie wszystko. Chciałem pomóc drużynie. Szkoda tylko, że przegraliśmy - wyjaśnił najmniej doświadczony zawodnik reprezentacji. Wychowanek MKS Pruszków rozegrał w barwach narodowych 29 spotkań i zdobył 89 punktów.

Po wtorkowym meczu Polska ma bilans 1-3, ale nie straciła szans na wyjście z grupy A. Zwycięstwo z Grecją w ostatnim meczu turnieju daje "Biało-czerwonym" czwarte miejsce i awans do 1/8 finału. - Musimy w nim zagrać 40 minut. Tak, jeżeli pokażemy swoją grę przez pełne cztery kwarty, to wygramy. Ciężko jest u nas z koncentracją. Potrafimy grać naprawdę dobre zawody, a przez dwie, trzy, cztery minuty dekoncentracji albo tracimy punkty, albo popełniamy głupie straty. Musimy to poprawić - zakończył Sokołowski.

Mecz "Biało-czerwonych" z Grecją odbędzie się w Helsinki Arenie w środę o 16.30.

Z Helsinek, Marek Cegliński