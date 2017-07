ME koszykarzy. Mateusz Ponitka: Forma ma przyjść w końcu sierpnia

Reprezentacja Polski koszykarzy dwumeczem z Czechami w Wałbrzychu rozpocznie drugą fazę przygotowań do mistrzostw Europy. - Forma ma przyjść w końcu sierpnia, nie teraz – zaznaczał rzucający kadry Mateusz Ponitka.

Zdjęcie Mateusz Ponitka (w środku) /AFP

Kadra trenera Mike'a Taylora przebywa na zgrupowaniu w Wałbrzychu od 15 lipca. Po okresie typowo treningowym dwumecz z Czechami (piątek - godz. 20, sobota - spotkanie zamknięte dla publiczności i mediów) zapoczątkuje okres turniejów towarzyskich przed Eurobasketem w Helsinkach (31 sierpnia - 6 września).

- Nastawienie wśród kadrowiczów przed spotkaniami z Czechami jest pozytywne, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy po dwóch tygodniach ciężkiego obozu przygotowawczego. Optymalna forma ma przyjść nie dziś czy jutro, tylko w końcu sierpnia. Teraz będziemy starali się zgrywać ze sobą w spotkaniach z przeciwnikiem, a nie między sobą na treningach. Oczywiście - gramy o zwycięstwo, ale powinniśmy te mecze traktować bardziej szkoleniowo, by zobaczyć, w których aspektach czujemy się dobrze, a w których mamy jeszcze dużo do poprawy - podkreślił podstawowy gracz reprezentacji.

W kadrze ćwiczącej w Wałbrzychu znalazło się trzech absolutnych debiutantów - Andy Mazurczak, Mathieu Wojciechowski i Filip Matczak, ale też weterani, tacy jak Łukasz Koszarek, rekordzista w tym gronie pod względem liczby występów w reprezentacji (158) i zdobytych w niej punktów (1005).

- Wszyscy przyjechali bardzo głodni gry. Nowi gracze, jak Andy czy Mathieu, bardzo fajnie się zaprezentowali. Również zawodnicy, którzy mają już doświadczenia z kadry - widać, że przejechali tu ciężko pracować i za to należy im się wielki szacunek - przyznał Ponitka.

Zaliczany do doświadczonych już reprezentantów (70 meczów, 575 punktów) 23-letni rzucający, występujący dotychczas w tureckim Pinar Karsiya, w trakcie zgrupowania w Wałbrzychu związał się z klubem hiszpańskiej ekstraklasy, triumfatorem Ligi Mistrzów FIBA Iberostarem Tenerife.

- Bardzo mi zależało, żeby podpisać umowę jeszcze przed rozpoczęciem gier kontrolnych reprezentacji. Oczywiście, mógłbym jeszcze poczekać, zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Byłem jednak zdeterminowany, żeby w tym roku jak najszybciej zakończyć temat. Tym bardziej, że dotychczas finalizowałem kontrakty na początku sierpnia, co trochę zaburzało mi cykl przygotowawczy - zauważył.

Ponitka miał także propozycje z innych znanych klubów, m.in. Baskonii Vitoria czy Żalgirisu Kowno, wybrał jednak ofertę piątego klubu hiszpańskiej ACB.

- Teneryfa była bardzo zdeterminowana, wielokrotnie rozmawialiśmy. Nie ukrywam, że ten aspekt negocjacji, który pokazał chęć klubu, aby podpisać ze mną umowę, przechylił szalę. Jestem zadowolony z transferu i mam czystą głowę. Mogę spokojnie skupić się na grze w reprezentacji, już bez żadnych czynników rozpraszających - tłumaczył.

Kontrakt opiewa na rok, z opcją przedłużenia na następny sezon. Dla kolejnego polskiego koszykarza w lidze hiszpańskiej to dobra sytuacja, gdyż przechodzi do drużyny, którą poprowadzi znany mu dobrze trener Nenad Markovic, który bardzo chciał go w zespole. W minionym sezonie pracowali razem w lidze tureckiej.

- To też było jednym z elementów, które przeważyły, bo mimo wszystko w Pinarze, gdzie mogłem zostać, wszystko organizacyjnie było super, ale znowu miałbym do czynienia z nowym szkoleniowcem i od początku musiałbym budować z nim więź. Z Markovicem znamy się już od roku, wiemy, czego się po sobie spodziewać. Na pewno będzie mi dużo łatwiej wejść w nowy zespół - zaznaczył.

Ponitka nie chciał komentować wypowiedzi Marcina Gortata, który oceniał, że przed mistrzostwami Europy 2017, kadrowicze tworzą teraz słabszy zespół niż przed dwoma laty, że źle się dzieje w polskiej koszykówce?

- Nie wiem, jak inni, ale od siebie powiem, że jestem tutaj bardziej od grania niż komentowania i udzielania się w mediach. Wolę się skupić na tym, nad czym mam kontrolę: nad sobą i naszym zespołem, żebyśmy jak najlepiej zaprezentowali się razem w ME - podkreślił.

W spotkaniach z Czechami w składzie biało-czerwonych zabraknie środkowych Macieja Lampego i Przemysława Karnowskiego, dochodzących do pełni zdrowia po operacjach biodra i kciuka.



Kadra Polski koszykarzy przed meczami z Czechami:

(numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

rozgrywający:

15 Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 187 cm 158 1005 pkt

20 Andy Mazurczak Chemnitz Niners 23 lata 188 cm 0 0

6 A.J. Slaughter SIG Strasbourg 29 lat 191 cm 33 303

22 Daniel Szymkiewicz Rosa Radom 22 lata 193 cm 1 1

rzucający:

2 Filip Matczak Stelmet BC Zielona Góra 22 lata 187 cm 0 0

23 Michał Michalak Tecnyconta Saragossa 23 lata 197 cm 9 50

9 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife 23 lata 196 cm 70 585

8 Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 30 lat 193 cm 80 463

niscy skrzydłowi:

33 Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 27 lat 196 cm 21 72

3 Michał Sokołowski Rosa Radom 24 lata 196 cm 17 56

12 Adam Waczyński Unicaja Malaga 27 lat 198 cm 102 826

silni skrzydłowi:

5 Aaron Cel Gravelines Dunkierka 30 lata 203 cm 32 227

0 Aleksander Czyż Pasta Reggia Caserta 27 lat 201 cm 33 128

21 Tomasz Gielo Joventut Badalona 24 lata 205 cm 34 158

4 Mathieu Wojciechowski Limoges CSP 24 lata 204 cm 0 0

środkowi:

33 Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 206 cm 80 435

7 Damian Kulig Banvit Bandirma 30 lat 206 cm 52 286

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

28-29 lipca - dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu

4-6 sierpnia - turniej międzynarodowy w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą oraz Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia - mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia - turniej międzynarodowy w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24-26 sierpnia - turniej międzynarodowy w Polsce (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)