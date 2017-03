ME koszykarzy. Maciej Lampe zagra w Eurobaskecie

Maciej Lampe zadeklarował w wywiadzie udzielonym portalowi "Eurohoops", że chce grać w reprezentacji Polski w sierpniowych mistrzostwach Europy koszykarzy. Koszykarz właśnie zakończył występy w lidze chińskiej i nie wykluczył dokończenia sezonu w Europie.

Zdjęcie Maciej Lampe (P) jeszcze z czasów gry w Barcelonie /AFP

Polacy w grupie A Eurobasketu rywalizować będą w Helsinkach z gospodarzem, trzecią ekipą ME 2015 - Francją, piątym zespołem Grecją oraz Słowenią i Islandią (faza grupowa 31 sierpnia - 6 września). Lampe uczestniczył w kwalifikacjach do 40., jubileuszowych ME. Był kluczowym graczem - miał średnio 14,6 pkt i 7,4 zbiórek.

- Na razie, do 1 kwietnia, jestem na wakacjach. Do tej pory nie miałem wolnego. Potem zacznę rozważać, co z dalsza częścią sezonu. Mam w pamięci, że w sierpniu są mistrzostwa Europy. Będę tam - powiedział 32-letni Lampe.

W ostatnim Eurobaskecie we Francji w 2015 r. Lampego zabrakło w składzie biało-czerwonych. Zespół trenera Mike'a Taylora z liderami Adamem Waczyńskim i Marcinem Gortatem (zakończył już reprezentacyjna karierę) dotarł do 1/8 finału, w którym przegrał z późniejszym mistrzem Hiszpanią. Dwa lata wcześniej Lampe był na ME w Słowenii, lecz Polska nie uzyskała wówczas awansu z grupy.

W lidze chińskiej zespół Shenzen Leopards przegrał w półfinale z Guangdong Southern Tigers 1-4. Lampe miał znakomite statystyki w Chinach, m.in. w ostatnim decydującym spotkaniu ćwierćfinału z Szanghaj Sharks miał double-double - 28 pkt i 15 zbiórek. Podwójne statystyki notował także w półfinale.

W chińskiej lidze gra wielu znanych zawodników europejskich oraz byłych koszykarzy NBA - występowali tam m.in. Tracy McGrady, Stephon Marbury, a Carlos Boozer reprezentuje w tym sezonie Guandong.

- Wiem, że jest zainteresowanie moją osobą. Mam kilka opcji w Europie, ale nie chcę na razie mówić ani o klubach, ani krajach. Wrócę do Barcelony i wtedy zobaczymy (z agentem - PAP), jakie są konkretne oferty i zdecydujemy. Jestem w dobrej formie i mam plan, by grać na wysokim poziomie jeszcze przez cztery - pięć lat. Być może wezmę sobie jednak dłuższe wolne w najbliższych miesiącach - dodał.