ME koszykarzy. Łukasz Koszarek trzeci w statystyce rzutów za trzy punkty

Na czołowych miejscach w statystykach po fazie grupowej mistrzostw Europy koszykarzy jest tylko jeden reprezentant Polski - Łukasz Koszarek. 32-letni rozgrywający miał 63,6 procent skuteczności rzutów zza linii 6,75 m (trafił 7 z 11), co dało mu w tym rankingu trzecią lokatę.

Zdjęcie Zawodnik reprezentacji Polski Łukasz Koszarek /Adam Warżawa /PAP

"Biało-czerwoni" nie zdołali awansować do fazy pucharowej. W grupie A w Helsinkach przegrali ze Słoweńcami 81:90, Finami po dwóch dogrywkach 87:90, Francuzami 75:78 i Grekami 77:95. Pokonali tylko zespół Islandii 91:61.

Dwa lata temu w ME we Francji Polacy wygrali trzy z pięciu meczów i awansowali do 1/8 finału, gdzie wyeliminowali ich Hiszpanie, późniejsi mistrzowie.

W tegorocznym Eurobaskecie najlepszym strzelcem jest Słoweniec Goran Dragic - średnio w fazie grupowej zdobywał 24,4 pkt. Najwyżej sklasyfikowany w tym rankingu Polak - kapitan Adam Waczyński uplasował się ex-aequo z trzema innymi zawodnikami na 24. pozycji (14,4 pkt). Dwa lata temu skrzydłowy zajmował dziewiątą lokatę ze średnią 17,2 pkt.

Koszarek zajął trzecią lokatę wśród zawodników mających najlepszy procent rzutów zza linii 6,75 m - 63,6 (trafił 7 z 11 prób). Lider to Fin Mikko Koivisto (75 proc., 6 z 8).

Dwa lata temu Mateusz Ponitka po fazie grupowej był wiceliderem klasyfikacji zawodników z najlepszym procentem rzutów za dwa punkty (65,6), po meczach w Helsinkach znalazł się poza czołową dwudziestką.

Najlepiej zbierającym został, tak jak w 2015 r., Litwin Jonas Valanciunas, ale tym razem miał wyższą średnią - 11,4 (w 2015 10,0), zaś asystującym jego rodak Mantas Kalnietis (także wygrał dwa lata temu 8,3) - średnio 7,2.

W sobotę w Stambule rozpoczyna się faza pucharowa. W pierwszym dniu rywalizacji w 1/8 finału najciekawiej zapowiada się walka wicemistrza Europy Litwy z Grecją, która wygrała z Polską decydujące spotkanie o awans do kolejnej rundy.

Statystyki indywidualne po fazie grupowej (średnie w meczu) i miejsca najlepszych Polaków:

punkty

1. Goran Dragić (Słowenia) 24,4

2. Denis Schroeder (Niemcy) 23,6

3. Aleksiej Szwed (Rosja) 23,0

...

14. Adam Waczyński (Polska) 14,4

zbiórki

1. Jonas Valanciunas (Litwa) 11,4

2. Gabe Olaseni (W. Brytania) 11,2

3. Zaza Paczulia (Gruzja) 9,2

...

11. Mateusz Ponitka (Polska) 7,2

asysty

1. Mantas Kalnietis (Litwa) 7,2

. Petteri Koponen (Finlandia) 7,2

3. Tomas Satoransky (Czechy) 6,6

...

19. Łukasz Koszarek (Polska) 4,4

przechwyty

1. Richard Howell (Izrael) 3,3

2. Marco Belinelli (Włochy) 2,6

3. Stefan Jovic (Serbia) 2,2

...

17. Aaron Cel (Polska) 1,4

straty

1. Denis Schroeder (Niemcy) 4,8

2. Michael Dixon Jr (Gruzja) 4,0

3, Tornike Szengelia (Gruzja) 3,6

...

9. A.J. Slaughter (Polska) 3,0

bloki

1. Kristaps Porzingis (Łotwa) 2,0

2. Marc Gasol (Hiszpania) 1,8

3. Artem Pustowy (Ukraina) 1,6

...

20. Damian Kulig (Polska) 0,8

skuteczność za 2 pkt

1. Artem Pustowy (Ukraina) 72,9 proc.

2. Gabe Olaseni (W. Brytania) 70,0

3. Bodgan Bogdanovic (Serbia) 62,9

...

27. Mateusz Ponitka (Polska) 50,0

skuteczność za 3 punkty

1. Mikko Koivisto (Finlandia) 75,0

2. Vladimir Lucic (Serbia) 70,0

3. Łukasz Koszarek (Polska) 63,6

wskaźnik efektywności

1. Gabe Olaseni (W. Brytania) 26,8

2. Goran Dragic (Słowenia) 24,2

3. Jonas Valanciunas (Litwa) 24,0

...

22. Mateusz Ponitka (Polska) 15,8