Liga Mistrzów FIBA: Trwa passa Banvitu - 10. zwycięstwo

Passa Banvitu Bandirma trwa! Zespół Damiana Kuliga wygrał 10. mecz w Lidze Mistrzów FIBA koszykarzy, pokonując słoweński Helios Suns Domżale 74:56. Polak był bliski double-double - zdobył 13 punktów, miał 9 zbiórek i był najbardziej efektywnym graczem zespołu.

Zdjęcie Al Slaugter (z prawej) - zawodnik Banvit Bandrima /AFP

Polak do statystyk składających się na wskaźnik efektywności (20), oprócz punktów i zbiórek, dopisał trzy przechwyty, dwa bloki i asystę. Przez 32 minuty spędzone na parkiecie trafił cztery z pięciu rzutów za dwa punkty i pięć z siedmiu wolnych.

Zespół słoweńskiego trenera Saso Filipovskiego, który w czerwcu poprowadził Stelmet BC Zielona Góra do mistrzostwa Polski, jest drugi w tabeli grupy A i pewny awansu do play off. Lider to AS Monaco (bilans 11-1).

Najlepszymi strzelcami Banvitu byli Słoweniec Edo Muric i Amerykanin Jordan Theodore - obydwaj zdobyli po 15 pkt.