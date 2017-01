Liga Mistrzów FIBA: Stelmet BC Zielona Góra zagra w 1/8 finału Pucharu Europy

Koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra, którzy nie awansowali do play-off Ligi Mistrzów FIBA, zagrają w 1/8 finału Pucharu Europy FIBA jako jedna z dwóch drużyn z najlepszym bilansem z siódmej pozycji - poinformowali organizatorzy obydwu rozgrywek.

W LM FIBA uczestniczyło 40 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do play off wywalczyły 24 zespoły. Nie ma w tym gronie Stelmetu BC i Rosy Radom (zajęła 8 miejsce w gr. C i odpadła z dalszej pucharowej rywalizacji).

Reklama

W Pucharze Europy znalazło się osiem drużyn z LM (jedna z piątej lokaty z najgorszym bilansem, pięć z szóstych miejsc i dwie z siódmych): Telenet Oostenda (5D), Cibona Zagrzeb (6D), Muratbey Usak (6C), Ironi Nahariya (6A), CSM CSU Oradea (6B), Proximus Spirou Charleroi (6E), Stelmet BC Zielona Góra (7E), Kataja Basket (7B).

Utworzą one pary 1/8 finału z czołowymi ośmioma zespołami PE po drugiej fazie rozgrywek.

W Lidze Mistrzów osiem ekip z najlepszym bilansem (zwycięzcy pięciu grup i trzy z najlepszym bilansem z drugich miejsc): AS Monaco, ASVEL Lyon-Villeurbanne, Banvit Bandirma (z Damianem Kuligiem w składzie), Besiktas Stambuł, Iberostar Teneryfa, Le Mans Sarthe, Neptunas Kłajpeda i Sidigas Avellino jest już pewnych udziału w 1/8 finału.

Pozostałych 16 uczestników play off, sklasyfikowanych w rankingu na pozycjach 9-16 oraz 17-24, walczyć będzie o prawo udziału w 1/8 finału systemem "mecz i rewanż" (7/8 lutego i 21/22 lutego). W tym gronie jest m.in. zespół Pinar Karsiyaka z reprezentantem Polski Mateuszem Ponitką. Losowanie pre play off Ligi Mistrzów odbędzie się 27 stycznia.