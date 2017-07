Liga Mistrzów FIBA: Stelmet BC i Rosa poznały rywali

Mistrz Polski koszykarzy Stelmet BC Zielona Góra zagra w grupie D Ligi Mistrzów FIBA, m.in. z Besiktasem Stambuł. Rosa Radom, aby wystąpić w grupie C, musi przebrnąć trzecią, ostatnią fazę kwalifikacji. Losowanie odbyło się w szwajcarskim Mies.

Oprócz Besiktasu rywalami Stelmetu w grupie będą: grecki Aris Saloniki, belgijski BC Oostende, czeski CEZ Nymburk, włoski Sidigas Avellino oraz dwa zespoły z trzystopniowych kwalifikacji. Na jednej ścieżce są: Sigal Prisztina, Cmoki Mińsk, Budiwielnik Kijów, Nanterre, na drugiej: Joventut Badalona, Dinamo Tbilisi, Kataja Basket, Telekom Bonn.

Rosa Radom, aby wystąpić w LM musi przejść trzecią rundę eliminacji. Spotka się w niej w dwumeczu ze zwycięzcą rywalizacji Niżny Nowgorod (Rosja) kontra lepszy zespół z pary BC Lulea (Szwecja) - Telenet Giants Antwerpia (Belgia). W przypadku braku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ekipa z Radomia wystąpi w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Kwalifikacje LM rozpoczną się 19 września. Mecze trzeciej rundy odbędą się 29 września i 2 października. Pierwsze spotkanie Rosa rozegra na wyjeździe.

Będzie to drugi sezon rozgrywek koszykarskiej Champions League.

W fazie zasadniczej 32 drużyny zagrają w czterech grupach systemem "każdy z każdym" mecz i rewanż. Po cztery najlepsze zespoły awansują do play off. Faza grupowa rozpocznie się 10 października i potrwa do 7 lutego. W 1/8 finału ekipy powalczą systemem mecz i rewanż (6/7 marca - 13/14 marca), a zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów (27/28 marca - 3/4 kwietnia), w których zostaną wyłonione cztery najlepsze drużyny. Wezmą one udział w turnieju Final Four (4-6 maja 2018).

Zwycięzca całych rozgrywek otrzyma premię w wysokości 1 mln euro.

Grupy Ligi Mistrzów FIBA w sezonie 2017/18:

grupa A: AS Monaco (Francja), Dinamo Sassari (Włochy), Jenisiej Krasnojarsk (Rosja), EWE Baskets Oldenburg (Niemcy), Hapoel Holon (Izrael), UCAM Murcia (Hiszpania), dwie drużyny z kwalifikacji;

grupa B: Elan Chalon (Francja), Gaziantep Basketbol (Turcja), Iberostar Tenerife (Hiszpania), Neptunas Kłajpeda (Litwa), PAOK Saloniki (Grecja), Ventspils (Łotwa), dwie drużyny z kwalifikacji;

grupa C: AEK Ateny (Grecja), Banvit Bandirma (Turcja), medi Bayreuth (Niemcy), Olimpija Lublana (Słowenia), SIG Strasbourg (Francja), Umana Reyer Wenecja (Włochy), dwie drużyny z kwalifikacji (ew. Rosa Radom);

grupa D: Aris Saloniki (Grecja), BC Oostende (Belgia), Besiktas Sompo Japan Stambuł (Turcja), CEZ Nymburk (Czechy), Sidigas Avellino (Włochy), Stelmet BC Zielona Góra, dwie drużyny z kwalifikacji.