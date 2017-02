Liga Mistrzów FIBA. Pinar z Ponitką awansował do 1/8 finału

Pinar Karsiyaka Izmir z powracającym do zdrowia i formy po kontuzji Mateuszem Ponitką pokonał w rewanżowym spotkaniu niemiecki Fraport Skyliners Frankfurt 72:52 i awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy. W pierwszym meczu turecki klub przegrał 80:90.

Ponitka przebywał na parkiecie w Izmirze 22 minuty, zdobył sześć punktów (3 z 6 prób za dwa punkty), miał sześć zbiórek, trzy asysty, przechwyt i stratę.

W pre play off uczestniczy 16 drużyn, które po grupowej fazie LM FIBA zostały sklasyfikowane w rankingu na pozycjach 9-24.

Na wygranych czeka już osiem ekip z najlepszym bilansem (zwycięzcy pięciu grup i trzy z najlepszym dorobkiem z drugich miejsc): AS Monaco, ASVEL Lyon-Villeurbanne, Banvit Bandirma (z Damianem Kuligiem w składzie), Besiktas Stambuł, Iberostar Teneryfa, Le Mans Sarthe, Neptunas Kłajpeda i Sidigas Avellino.

Pinar zmierzy się w 1/8 finału (mecz i rewanż 28 lutego/1 marca - 7/8 marca) z innym tureckim zespołem Besiktasem, grupowym rywalem Stelmetu BC Zielona Góra.

W pierwszym etapie LM uczestniczyło 40 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do play off wywalczyły 24 zespoły. W tym gronie nie znalazły się Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom. Mistrz Polski zajął 7. lokatę w gr. E, która pozwoliła mu zakwalifikować się do 1/8 finału niższej klasy rozgrywek - Pucharu Europy. Rosa zajęła 8 miejsce w gr. C i odpadła z dalszej pucharowej rywalizacji.

Wyniki meczów pre play off o udział w 1/8 finału:

rewanż 1. mecz

Pinar Karsiyaka Izmir - Fraport Skyliner Frankfurt 72:52 80:90

awans Pinar (1-1, +10)

AEK Ateny - Juventus Utena 75:54 77:78

awans AEK (2-0)

CEZ Nymburk - Dinamo Sassari 84:63 72:94

awans Dinamo (1-1, +1)

Awtodor Saratow - EWE Baskets Oldenburg 98:89 87:84

Umana Reyer Wenecja - BC Ventspils 67:74

SIG Starsbourg - Aris Saloniki 52:71

Partizan Belgrad - PAOK Saloniki 76:74

MHP Riesen Ludwigsburg - Maccabi Rishon Le Zion 83:66