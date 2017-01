Liga Mistrzów FIBA: AEK Ateny - Stelmet BC Zielona Góra 71:64

​Koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra przegrali w Atenach z AEK 64:71 (17:19, 7:16, 14:20, 26:16) w meczu 14., ostatniej kolejki grupy E Ligi Mistrzów FIBA. Była to ich szósta z rzędu porażka, a w sumie 10. Mistrzowie Polski już wcześniej stracili szansę na udział w play-off.

Zielonogórzanie wystąpili w Atenach bez kontuzjowanego Czarnogórca Vladimiria Dragiczevicia. Łukasz Koszarek, po chorobie, był prawie niewidoczny, podobnie jak wracający po urazie dłoni Nemanja Djuriszić.

Mistrzowie Polski tylko w pierwszej kwarcie toczyli wyrównaną walkę z ateńczykami. W kolejnych podopieczni słoweńskiego trenera Jure Zdovca zdominowali walkę. W połowie czwartej części Grecy prowadzili aż 65:47.

W Stelmecie formą błysnął Adam Hrycaniuk, który miał double-double - 19 pkt i 10 zbiórek. Skuteczny w rzutach z dystansu był Thomas Kelati - trafił cztery z pięciu zza linii 6,75 m, ale to było zbyt mało by pokonać AEK. Zawodnicy Stelmetu nie potrafili zatrzymać Michaela Dixona, który trafił m.in. 6 z 9 rzutów za trzy punkty.

W końcówce zielonogórzanie trafili kilka rzutów z dystansu, w tym dwa razy uczynił to Kelati, co pozwoliło im zmniejszyć straty do różnicy siedmiu punktów (61:68 i 64:71).

W najciekawszym spotkaniu grupy włoskie Dinamo Sassari pokonało trzeci Partizan Belgrad 99:85.

Do play-off awans wywalczą po cztery najlepsze z pięciu grup oraz cztery z piątych miejsc z najlepszym bilansem (mecze w innych grupach rozpoczną się o 20.30). Zwycięzcy grup (pięć drużyn) oraz trzy z najlepszym bilansem z drugich pozycji mają zapewniony udział w 1/8 finału. 16 pozostałych zagra systemem "mecz i rewanż" w pre play off o możliwość występu w 1/8 finału.

Wyniki meczów 14. kolejki

grupa E

AEK Ateny - Stelmet BC Zielona Góra 71:64 (19:17, 16:7, 20:14, 16:26)



AEK: Michael Dixon 21, Jawad Williams 10, Donald McGrath 8, Dionisis Skoulidas 7, Roko-Leni Ukić 6, Georgios Tsalmpouris 6, Giannoulis Larentzakis 6, Chinemelu Elonu 5, Dimitris Charitopoulos 2, Milan Miloszević 0, Dimitris Moraitis 0.



Stelmet BC: Adam Hrycaniuk 19, Thomas Kelati 14, Armani Moore 8, Przemysław Zamojski 7, Julian Vaughn 6, Karol Gruszecki 5, James Florence 3, Łukasz Koszarek 2, Nemanja Djuriszić 0.

Besiktas Sompo Stambuł - MHP Riesen Ludwigsburg 88:85



Proximus Spirou Charleroi - Szolnoki Olaj 92:87

Dinamo Sassari - Partizan Belgrad 99:85

tabela

pkt M Z P kosze

1. Besiktas Stambuł 26 14 12 2 1178:1050

2. AEK Ateny 23 14 9 5 1107:992

3. Partizan Belgrad 23 14 8 6 1038:1046

4. MHP Ludwigsburg 22 14 8 6 1150:1058

5. Dinamo Sassari 21 14 7 7 1099:1108

6. Spirou Charleroi 20 14 6 8 1040:1113

7. Stelmet BC Zielona Góra 18 14 4 10 1020:1084



8. Szolnoki Olaj 16 14 2 12 1020:1201