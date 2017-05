Kulig w play off, a Ponitka poza walką o medale w tureckiej ekstraklasie koszykarzy

Damian Kulig zagra z Banvitem Bandirma w play off tureckiej ekstraklasy koszykarzy. W tej fazie zabraknie natomiast innego Polaka Mateusza Ponitki - jego zespół Pinar Karsiyaka Izmir przegrał w 30., ostatniej kolejce po dwóch dogrywkach z Tofasem Bursa 82:88.

Zdjęcie Damian Kulig (z prawej) /AFP

Ten mecz decydował o tym, która z drużyn zajmie ósmą lokatę, ostatnią premiowaną udziałem w play off. Pinar mimo bardzo dobrej postawy Ponitki - był drugim strzelcem z 20 pkt, miał też siedem zbiórek i trzy asysty, nie potrafił wykorzystać atutu własnej hali. Ostatecznie zajął dziewiątą lokatę w sezonie zasadniczym (bilans 15-15).

Polak przebywał na parkiecie najdłużej spośród koszykarzy Izmiru - blisko 44 minuty i trafił w tym czasie pięć z dziewięciu rzutów za dwa punkty, jeden z sześciu zza linii 6,75 m i siedem z dziewięciu wolnych.

Tofas miał taki sam bilans, a w dwumeczu tych drużyn był remis 1-1 (w Bursie wygrał Pinar 86:80), więc o miejscach decydował ogólny bilans koszy we wszystkich spotkaniach ekstraklasy; ten korzystniejszy miał zespół z Bursy.

Banvit prowadzony przez słoweńskiego trenera Saso Filipovskiego (zdobył mistrzostwo Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra w 2015 i 2016) w tej kolejce pokonał na wyjeździe Yesil Giresun Belediyespor 88:77; Kulig uzyskał 11 punktów (4 z 6 za dwa i 3 z 3 wolnych) i miał dwie zbiórki.

Banvit zakończył rozgrywki z bilansem 21-9 na piątej pozycji i w play off zmierzy się z wyprzedzającą go Darussafaką Stambuł, drużyną, która walczyła w Eurolidze w tym sezonie. Jej trenerem jest słynny Izraelczyk David Blatt, który prowadził w NBA Cleveland Cavaliers, a na Starym Kontynencie Maccabi Tel Awiw, zdobywając z tym klubem mistrzostwo Euroligi w 2014 rok oraz brązowy medal igrzysk w Londynie z reprezentacją Rosji.

Z numerem jeden do play off przystąpi Fenerbahce Stambuł, wicemistrz Euroligi i uczestnik tegorocznego turnieju Final Four (19-21 maja Stambuł).