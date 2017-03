Katarzyna Dydek i Michał Ignerski uczestnikami programu FIBA-Europe

Byli reprezentanci Polski Katarzyna Dydek i Michał Ignerski wezmą udział w specjalnym programie dla zawodniczek i zawodników, którzy zakończyli karierę. Został on przygotowany przez Międzynarodową Federację Koszykówki strefy europejskiej (FIBA-Europe).

Zdjęcie Michał Ignerski (L) /AFP

Do programu Time-Out, do którego nominacje wysyłały krajowe związki koszykówki, FIBA zakwalifikowała 80 osób z całej Europy. Uczestniczyć będą w nim m.in. Belgijka Ann Wauters, Rosjanka Maria Stiepanowa czy gracze z przeszłością w NBA - Słoweniec Bostjan Nachbar i Czech Jiri Welsch.

Program, który ma trwać przez półtora roku, dotyczy zarządzania w koszykówce - zarówno organizacjami i stowarzyszeniami, jak i ludźmi. Jeden z podstawowych projektów programu jest poświęcony młodym koszykarkom i koszykarzom. Pomocą przy dokonywaniu życiowych i sportowych wyborów adeptom tej dyscypliny mają służyć właśnie byli sportowcy.

Zajęcia odbywać się będą na uniwersytetach w Newcastle, Lublanie, Lozannie, siedzibie FIBA - Genewie oraz Budapeszcie i Pradze. Pierwsze spotkanie odbędzie się podczas finałów mistrzostw Europy koszykarek w czerwcu w stolicy Czech.

- To dla mnie zaszczyt, że będę mogła uczestniczyć w programie i być razem z Michałem ambasadorem Polski. To ciekawy projekt, który otwiera różne możliwości. Jego zwieńczeniem będzie zrealizowanie projektu - na razie nie wiem jeszcze, czy każdy z uczestników wybierze sobie zadanie, czy zostanie ukierunkowany przez wykładowców i FIBA-Europe - powiedziała Dydek, mistrzyni Europy z 1999 r., po zakończeniu kariery pracująca jako trenerka i animatorka koszykarskich przedsięwzięć.

Najnowszym pomysłem Dydek jest organizacja w Gdyni, razem z miejscowym klubem GTK, przy współpracy miasta i fundacji "Helios", której jest prezesem, ligi koszykówki 3x3 dla dziewczynek z czwartych klas gdyńskich szkół.

- Startujemy właśnie z Gdynia Młodą Ligą. Zgłosiło się 16 szkół z tego miasta. Do końca czerwca odbędą się cztery turnieje. Od września tym samym systemem będziemy chcieli prowadzić rozgrywki dla dziewczynek z dwóch roczników: klas czwartych i piątych, a w kolejnych latach zaangażować do udziału klasy szóste, siódme i ósme. Co ciekawe, gdy promowałem projekt w szkołach o możliwość gry 3x3 pytali się też... chłopcy. Na razie jednak moim celem jest to, by zarazić sportem, a przede wszystkim koszykówką, dziewczyny - dodała.