Karnowski i Bulldogs przed walką o Final Four NCAA

Koszykarze Gonzaga Bulldogs, z Przemysławem Karnowskim w składzie, spotkają się w nocy z soboty na niedzielę w finale West Region rozgrywek NCAA z Xavier Musketeers. Zwycięstwo w meczu w San Jose dałoby im historyczny awans do turnieju Final Four, który wyłoni mistrza.

Zdjęcie Przemysław Karnowski /AFP

Wcześniej, w tej samej SAP Arena w San Jose, rozstawieni z numerem 1 Bulldogs zapewnili sobie awans do czołowej ósemki wygrywając 61:58 z West Virginia Mountaneers. Natomiast zespół uniwersytetu Xavier (11), w którym przed laty występował m.in. Tyrice Walker, znany w Polsce z mistrzowskich tytułów z Mazowszanką Pruszków, pokonał nieoczekiwanie faworyzowanych Arizona Wildcats (2) 73:71.

Gonzaga, która w tym sezonie ma bilans 35-1, najlepszy w historii klubu, trzeci raz awansowała do Final Eight (poprzednio w 1999 i 2015). W rozgrywkach tzw. tournament, pucharowej rywalizacji z udziałem 64 najlepszych zespołów uniwersyteckich, uczestniczy nieprzerwanie od 19 lat, w fazie Sweet Sixteen (16 drużyn) była w tym czasie osiem razy. Nigdy jednak drużynie nie udało się awansować do Final Four.

Mierzący 216 cm 23-letni Karnowski, który rozgrywa obecnie najlepszy sezon w karierze, też staje przed szansą na historyczne osiągnięcie. Został już rekordzistą ligi pod względem liczby odniesionych zwycięstw - ma ich obecnie 135. Znalazł się także w piątce najlepszych środkowych NCAA nominowanych do nagrody Kareema Abdula Jabbara. Teraz może zostać drugim koszykarzem z Polski, który wystąpi w turnieju Final Four.

Pierszym był w 1987 roku środkowy drużyny Providence Jacek Duda. W półfinałowym meczu jego drużyna przegrała wówczas z Syracuse 63:77. Jej trenerami byli znani później szkoleniowcy klubów NBA Rick Pitino i Jeff van Gundy, a zawodnikiem Billy Donovan, dziś trener Oklahoma City Thunder.

W Final Eight, obok Dudy i Karnowskiego (2015, 2017), grał także trzeci polski środkowy - Łukasz Obrzut (2005) w zespole Kentucky Wildcats.

Tegoroczny turniej Final Four akademickiej ligi NCAA odbędzie się 1 (półfinały) i 3 (finał) kwietnia w Glendale na przedmieściach Phoenix.