Hiszpańska liga koszykarzy. Skuteczny Ponitka, ale porażka Iberostaru

Mateusz Ponitka zdobył rekordowe 22 pkt i miał osiem zbiórek, ale jego Iberostar Teneryfa w meczu 8. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy koszykarzy przegrał w Saragossie z Tecnycontą 77:89. Michał Michalak zdobył dla zwycięzców sześć punktów.

Zdjęcie Mateusz Ponitka rozegrał bardzo dobry mecz dla Iberostaru Teneryfa. Smuci porażka /AFP

W kolejnej w tym sezonie bezpośredniej konfrontacji drużyn z Polakami w składach Ponitka znów rozegrał znakomite spotkanie w ekipie z Teneryfy.

W pierwszych "polskich derbach" w lidze ACB, gdy w 4. rundzie spotkań Iberostar wygrał w Badalonie z drużyną Tomasza Gielo Joventutem 76:73, koszykarz z Ostrowa Wielkopolskiego uzyskał swoje pierwsze double-double (21 pkt i 10 zbiórek) w rozgrywkach i z rankingiem efektywności 34 pkt został graczem kolejki.

W niedzielę był bliski podobnego osiągnięcia, ale lepszy okazał się były koszykarz San Antonio Spurs z NBA Amerykanin Gary Neal i jego drużyna z Saragossy.

Ponitka rozpoczął mecz w pierwszej piątce zespołu i był jego najlepszym strzelcem, ustanawiając swój punktowy rekord sezonu. Reprezentant Polski trafiał do kosza z niesamowitą skutecznością. Grając 28 minut nie pomylił się przy żadnym rzucie z gry (7/7 za dwa) aż do ostatniej minuty meczu, kiedy spudłował zza linii 6,75 m (w sumie 1/2 za trzy punkty). Trafił także 5/8 z wolnych, zebrał trzy piłki w ataku i pięć w obronie, zanotował jedną stratę. Dało mu to 30 pkt w rankingu efektywności.

Lepszy okazał się jednak Neal, który w całym meczu zdobył 32 pkt, miał dwie zbiórki i trzy asysty. W decydującej czwartej kwarcie, wygranej przez Tecnycontę 33:21, zdobył 14 pkt i poprowadził drużynę do czwartego z rzędu zwycięstwa. Jego ranking efektywności - 32 pkt jest najwyższy w dotychczasowych meczach 8. kolejki.

Michalak grał 19 minut i też przyczynił się do wygranej gospodarzy. Trafił dwa z czterech rzutów za trzy punkty, spudłował wszystkie trzy za dwa, miał także zbiórkę w obronie i asystę. Wszystkie swoje punkty zdobył w ważnym momencie czwartej kwarty, gdy drużyna powiększała przewagę. Ten fragment, w którym przebywał na parkiecie ekipa z Saragossy wygrała różnicą 10 punktów.

Po tym spotkaniu oba zespoły mają po cztery zwycięstwa i porażki i zajmują miejsca w środku tabeli. Liderem jest Real Madryt (7-0), który w niedzielę wieczorem w pierwszym w sezonie "El Clasico" spotka się z Barceloną (5-2).