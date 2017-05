Hiszpania - Polska 69:47 w turnieju koszykarek w San Fernando

Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Hiszpanią 47:69 w ramach towarzyskiego turnieju w San Fernando. Najskuteczniejszą zawodniczką była Aleksandra Pawlak, która zdobyła 18 punktów.

Zdjęcie Aleksandra Pawlak /Mateusz Bosiacki /Newspix.pl

Polskie koszykarki przegrały z Hiszpankami 47:69 w pierwszym meczu międzynarodowego turnieju w San Fernando koło Kadyksu. Hiszpanki przygotowują się do czerwcowych mistrzostw Europy w Czechach, w których zabraknie biało-czerwonych.



Był to pierwszy towarzyski mecz zespołu trenera Teodora Mołłowa, który walkę o punkty rozpocznie w listopadzie w eliminacjach ME.



W sobotę Polki zmierzą się o godz. 20.00 z Chinkami, które będą rywalkami Hiszpanek w niedzielę.

Polska - Hiszpania 47:69 (7:21, 13:10, 11:20, 16:18).

Polska: Aleksandra Pawlak 18, Marta Urbaniak 9, Dominika Miłoszewska 8, Katarzyna Trzeciak 5, Monika Naczk 3, Magdalena Szajtauer 2, Karolina Poboży 2, Amalia Rembiszewska 0, Zuzanna Sklepowicz 0, Kamila Podgórna 0, Julia Adamowicz 0, Sylwia Bujniak 0;



Najwięcej dla Hiszpanii: Marta Xargay 14, Alba Torrens 13, Ana Cruz 13.