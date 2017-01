Euroliga koszykarzy: Żalgiris Kowno pokonał CSKA Moskwa

Żalgiris Kowno (14. lokata) sprawił sensację pokonując obrońcę trofeum i lidera CSKA Moskwa 79:74 w najciekawszym meczu 19. kolejki Euroligi koszykarzy. Do sukcesu poprowadzili mistrza Litwy Słoweniec Kevin Pangos - 21 pkt i Francuz Leo Westermann - 10 pkt i 10 asyst.

Crvena Zvezda Belgrad wygrała szósty mecz z rzędu, tym razem pokonała w Vitorii Baskonię i to różnicą aż 18 punktów (87:69). Marko Simonovic był najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu Serbii - uzyskał 23 pkt, a jego rodak Stefan Jovic miał double-double - 18 pkt i 12 asyst.

Reklama

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach Euroligi nie uczestniczy mistrz kraju. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-13 Polskę reprezentował w tej rywalizacji zespół Asseco Prokom Gdynia, w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15).

Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (12 października - 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off. Turniej Final Four zostanie rozegrany 19-21 maja w Stambule.

Wyniki meczów 19. kolejki:

Żalgiris Kowno - CSKA Moskwa 79:74

Uniks Kazań - Fenerbahce Stambuł 81:86

Galatasaray Stambuł - Maccabi Tel Awiw 102:63

Panathinaikos Ateny - FC Barcelona 71:65

Baskonia Vitoria - Crvena Zvezda Belgrad 69:87

Brose Bamberg - Real Madryt 89:91

Anadolu Efes Stambuł - Darussafaka Stambuł 93:81

EA7 Emporio Mediolan - Olympiakos Pireus 99:83

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. CSKA Moskwa 33 19 14 5 1675:1533

2. Real Madryt 33 19 14 5 1644:1512

3. Olympiakos Pireus 32 19 13 6 1500:1416

4. Fenerbahce Stambuł 31 19 12 7 1479:1446

5. Panathinaikos Ateny 30 19 11 8 1482:1441

6. Baskonia Vitoria 30 19 11 8 1526:1504

7. Crvena Zvezda Belgrad 30 19 11 8 1425:1387

8. Darussafaka Stambuł 29 19 10 9 1513:1513

9. Anadolu Efes Stambuł 28 19 9 10 1600:1611

10. FC Barcelona Lassa 27 19 8 11 1369:1421

11. Brose Bamberg 26 19 7 12 1510:1520

12. Żalgiris Kowno 26 19 7 12 1495:1547

13. Uniks Kazań 26 19 7 12 1481:1549

14. Galatasaray Stambuł 25 19 6 13 1517:1605

15. Maccabi Tel Awiw 25 19 6 13 1500:1605

16. EA7 Emporio Mediolan 25 19 6 13 1560:1677