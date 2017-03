Euroliga koszykarzy. Real Madryt wygrał z Olympiakosem

Real Madryt wygrał w Pireusie z Olympiakosem 79:73 w najciekawszym spotkaniu 28. kolejki Euroligi koszykarzy. Do sukcesu poprowadził "Królewskich" rozgrywający Sergio Llull, który miał 21 pkt i pięć asyst.

Zdjęcie Kostas Papanikolaou (R) z Olympiakosu i Jonas Macziulis z Realu Madryt /AFP

Real ma tyle samo punktów co CSKA i to między tymi zespołami rozstrzygnie się walka o pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym. Oprócz tych ekip udział w play off (najlepsza ósemka), na dwie kolejki przed końcem, mają zapewniony Olympiakos, Fenerbahce Stambuł, Baskonia Vitoria i Panathinaikos Ateny.

Ten ostatni zespół pokonał w Vitorii Baskonię 72:63, a największy udział w sukcesie ekipy katalońskiego trenera Xavi Pascuala miał były kolega Marcina Gortata z Washington Wizards - Chris Singleton. Amerykanin zdobył 18 pkt i miał odnotował osiem zbiórek. To trzecie z rzędu zwycięstwo "Koniczynek", które awansowały na czwarte miejsce w tabeli. Koszykarze Baskonii przegrali po czterech kolejnych sukcesach.

Wicemistrz Euroligi Fenerbahce przegrał po raz drugi z rzędu. Przed kilkoma dniami uległ we własnej hali Maccabi Tel Awiw, w teraz także w Stambule, ale na parkiecie rywala, zespołowi Anadolu Efes 77:80.

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach elity nie uczestniczy mistrz Polski. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-13 występował w Eurolidze Asseco Prokom Gdynia, a w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15). Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (do 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off.

Turniej Final Four zostanie rozegrany w dniach 19-21 maja w Stambule.



Wyniki meczów 28. kolejki:

Anadolu Efes Stambuł - Fenerbahce Stambuł 80:77

Maccabi Tel Awiw - Żalgiris Kowno 77:93

EA7 Emporio Mediolan - Brose Bamberg 76:84

Baskonia Vitoria - Panathinaikos Ateny 63:72

Uniks Kazań - CSKA Moskwa 74:85

Darussafaka Stambuł - Galatasaray Stambuł 73:67

Olympiakos Pireus - Real Madryt 73:79

FC Lassa Barcelona - Crvena Zvezda Belgrad 67:54

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. CSKA Moskwa 49 28 21 7 2449:2216

2. Real Madryt 49 28 21 7 2427:2217

3. Olympiakos Pireus 47 28 19 9 2183:2060

4. Panathinaikos Ateny 45 28 17 11 2160:2093

5. Fenerbahce Stambuł 45 28 17 11 2162:2118

6. Baskonia Vitoria 44 28 16 12 2263:2212

7. Anadolu Efes Stambuł 44 28 16 12 2364:2346

8. Crvena Zvezda Belgrad 43 28 15 13 2064:2061

9. Darussafaka Stambuł 42 28 14 14 2196:2208

10. Żalgiris Kowno 41 28 13 15 2182:2224

11. FC Barcelona Lassa 39 28 11 17 2000:2103

12. Brose Bamberg 38 28 10 18 2221:2247

13. Galatasaray Stambuł 38 28 10 18 2181:2293

14. Maccabi Tel Awiw 38 28 10 18 2209:2352

15. Uniks Kazań 35 28 7 21 2142:2274

16. EA7 Emporio Mediolan 35 28 7 21 2266:2446