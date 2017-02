Euroliga koszykarzy. Przerwana passa Crveny Zvezda

Koszykarze Efesu Stambuł pokonali Crvenę Zvezda w Belgradzie 86:72 i przerwali zwycięska passę rywala - siedmiu wygranych meczów z rzędu. Prowadzenie w tabeli po wyjazdowej porażce z Fenerbahce stracił zespół CSKA Moskwa.

W Stambule finalista poprzednich rozgrywek Fenerbahce pokonał obrońcę tytułu CSKA 77:71, w czym największy udział miał amerykański środkowy Ekpe Udoh, który uzyskał dla gospodarzy double-double - 15 punktów i 11 zbiórek.

Reklama

Na pierwsze miejsce w tabeli awansował dotychczasowy wicelider Real Madryt, który pokonał w Vitorii Baskonię 79:71. Najlepszym graczem "Królewskich" był 17-letni Słoweniec Luka Doncic (18. urodziny będzie obchodził 28 lutego), który zdobył 16 pkt, miał dziewięć zbiórek i sześć asyst. Była to czwarta przegrana zespołu z Vitorii w pięciu ostatnich spotkaniach.

W Belgradzie do sukcesu poprowadził Efes Amerykanin Derrick Brown - 20 pkt i 11 zbiórek. Przyjezdni byli lepsi w walce pod tablicami 34:31, a przede wszystkim w zespołowych akcjach w ataku - mieli aż 27 asyst, podczas gdy gospodarze 19.

Żalgiris Kowno odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. Po wygranych z CSKA i z Darussafaką w Stambule mistrz Litwy na własnym parkiecie okazał się lepszy od FC Barcelona 89:85. Katalończycy doznali trzeciej porażki z rzędu i piątej w sześciu spotkaniach. W sumie mają ich już 13 w tym sezonie.

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach Euroligi nie uczestniczy mistrz Polski. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-13 występował w tej rywalizacji Asseco Prokom Gdynia, a w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15).

Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (12 października - 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off. Turniej Final Four zostanie rozegrany 19-21 maja w Stambule.

Wyniki meczów 21. kolejki:

Fenerbahce Stambuł - CSKA Moskwa 77:71

Uniks Kazań - Olympiakos Pireus 75:90

EA7 Emporio Mediolan - Darussafaka Stambuł 89:87

Żalgiris Kowno - FC Barcelona 89:85

Brose Bamberg - Maccabi Tel Awiw 90:75

Galatasaray Stambuł - Panathinaikos Ateny 79:84

Baskonia Vitoria - Real Madryt 71:79

Crvena Zvezda Belgrad - Anadolu Efes Stambuł 72:86

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Real Madryt 37 21 16 5 1817:1672

2. CSKA Moskwa 36 21 15 6 1826:1687

3. Olympiakos Pireus 36 21 15 6 1673:1562

4. Fenerbahce Stambuł 35 21 14 7 1641:1597

5. Crvena Zvezda Belgrad 33 21 12 9 1569:1539

6. Panathinaikos Ateny 33 21 12 9 1632:1592

7. Baskonia Vitoria 33 21 12 9 1690:1662

8. Anadolu Efes Stambuł 31 21 10 11 1731:1729

9. Darussafaka Stambuł 31 21 10 11 1666:1671

10. Żalgiris Kowno 30 21 9 12 1653:1698

11. Brose Bamberg 29 21 8 13 1683:1678

12. FC Barcelona Lassa 29 21 8 13 1533:1603

13. Uniks Kazań 28 21 7 14 1608:1699

14. Maccabi Tel Awiw 28 21 7 14 1635:1747

15. EA7 Emporio Mediolan 28 21 7 14 1738:1858

16. Galatasaray Stambuł 27 21 6 15 1676:1774