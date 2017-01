Euroliga koszykarzy: Olympiakos Pireus - Baskonia Vitoria 92:62

Olympiakos Pireus rozgromił we własnej hali Baskonię Vitoria 92:62 w meczu zapowiadającym się jako wydarzenie 18. kolejki Euroligi koszykarzy. Crvena Zvezda Belgrad wygrała w Tel Awiwie z Maccabi 71:67, odnosząc piąte z rzędu zwycięstwo.

Wicemistrz Euroligi Fenerbahce Stambuł wygrał z Panathinaikosem Ateny 84:63. Szkoleniowcem Turków jest słynny Serb Zeljko Obradovic, który osiem razy wygrywał Euroligę, w tym pięciokrotnie z "Koniczynkami" z Aten (2000, 2002, 2007, 2009, 2011).

FC Barcelona była lepsza od Anadolu Efes Stambuł 88:78. Strzelecką formą błysnął Fin Petteri Koponen, który uzyskał 18 z 20 punktów rzutami zza linii 6,75 m (trafił sześć z ośmiu prób).

Po raz pierwszy od 2004 roku w rozgrywkach Euroligi nie uczestniczy mistrz Polski. To efekt zmniejszenia liczby drużyn z 24 do 16. W latach 2004-13 Polskę reprezentował w tej rywalizacji zespół Asseco Prokom Gdynia, w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15).

Obecny sezon toczy się w zmienionej formule - w etapie zasadniczym (12 października - 7 kwietnia) 16 ekip rywalizuje systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Osiem najlepszych awansuje do fazy play off. Turniej Final Four zostanie rozegrany 19-21 maja w Stambule.

Wyniki meczów 18. kolejki:

CSKA Moskwa - Brose Bamberg 85:64

Fenerbahce Stambuł - Panathinaikos Ateny 84:63

Maccabi Tel Awiw - Crvena Zvezda Belgrad 67:71

EA7 Emporio Mediolan - Galatasaray Stambuł 92:87

FC Barcelona - Anadolu Efes Stambuł 88:78

Żalgiris Kowno - Real Madryt 59:74

Darussafaka Stambuł - Uniks Kazań 71:64

Olympiakos Pireus - Baskonia Vitoria 92:62

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. CSKA Moskwa 32 18 14 4 1601:1454

2. Real Madryt 31 18 13 5 1553:1423

3. Olympiakos Pireus 31 18 13 5 1417:1317

4. Baskonia Vitoria 29 18 11 7 1457:1417

5. Fenerbahce Stambuł 29 18 11 7 1393:1365

6. Panathinaikos Ateny 28 18 10 8 1411:1376

7. Crvena Zvezda Belgrad 28 18 10 8 1338:1318

8. Darussafaka Stambuł 28 18 10 8 1432:1420

9. Anadolu Efes Stambuł 26 18 8 10 1507:1530

10. FC Barcelona Lassa 26 18 8 10 1303:1350

11. Brose Bamberg 25 18 7 11 1427:1429

12. Uniks Kazań 25 18 7 11 1400:1463

13. Maccabi Tel Awiw 24 18 6 12 1437:1503

14. Żalgiris Kowno 24 18 6 12 1366:1473

15. Galatasaray Stambuł 23 18 5 13 1415:1542

16. EA7 Emporio Mediolan 23 18 5 13 1461:1594