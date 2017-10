Euroliga koszykarzy. Bez polskiego zespołu, ale z Adamem Waczyńskim

Drugi raz z rzędu w rozgrywkach Euroligi koszykarzy zabraknie polskiego zespołu. W barwach Unicai Malaga zagra natomiast kapitan reprezentacji Adam Waczyński. Na inaugurację hiszpańska drużyna podejmie 12 października obrońcę tytułu Fenerbahce Stambuł.

Zdjęcie Adam Waczyński (z prawej) /AFP

Unicaja Malaga w Eurolidze po rocznej przerwie. Wygrała ostatnią edycję Pucharu Europy otrzymując w efekcie nie tylko gratyfikację finansową, ale i prawo udziału w najlepszych klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu. Był to jej pierwszy triumf od 11 lat, kiedy to w sezonie 2005/06 zdobyła mistrzostwo Hiszpanii.

Faworytem jest obrońca tytułu Fenerbahce, prowadzony przez serbskiego trenera-legendę Zeljko Obradovica. Wygrał on Euroligę już dziewięciokrotnie z pięcioma zespołami: Panathinaikosem Ateny (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), Partizanem Belgrad (1992, miał wówczas 32 lata) oraz z hiszpańskimi Joventutem Badalona (1994) i Realem Madryt (1995).

W maju Fenerbahce pokonało we własnej hali w finale sezonu 2016/17 Olympiakos Pireus 80:64 i sięgnęło po swój pierwszy tytuł w historii. Był to jednocześnie pierwszy sukces tureckiego klubu w tych rozgrywkach.

Z zespołu odeszli do NBA najlepszy zawodnik finału w Stambule Amerykanin Ekpe Udoh (Utah Jazz) oraz Serb Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings). W ich miejsce sprowadzono m.in. byłego gracza NBA (98 sezonów w lidze) Jasona Thompsona oraz jednego z czołowych graczy Euroligi minionego sezonu Amerykanina Brada Wanamakera z Darussafaki Stambuł i Włocha Nicolę Mellego (z Brose Bamberg).

Równie mocne wydają się być, jak w każdym sezonie, Real Madryt i CSKA Moskwa. Nową twarzą trenerską w Eurolidze jest m.in. Argentyńczyk Pablo Prigioni, brązowy medalista igrzysk w Pekinie, który poprowadzi Baskonię Gasteiz Vitoria. W 2016 r. zakończył karierę zawodniczą w Los Angeles Clippers, a wcześniej przez ponad dekadę występował w lidze hiszpańskiej (m.in. w Vitorii i Realu Madryt). Aż pieć z 16 ekip reprezentuje najsilniejszą ligę w Europie - hiszpańską ACB.

W Eurolidze 16 zespołów walczy w pierwszym etapie systemem "każdy z każdym" (12 października - 6 kwietnia), a najlepsza ósemka kontynuować będzie rywalizację w play off. Ćwierćfinały (do trzech zwycięstw, od 17 kwietnia do 1 maja) wyłonią uczestników turnieju finałowego Final Four w Belgradzie (18-20 maja).

W latach 2004-13 Polskę reprezentował w Eurolidze Asseco Prokom Gdynia (w 2010 awansował do ćwierćfinału, gdzie uległ Olympiakosowi Pireus 1-3), a w kolejnych Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 i 2015/16) oraz PGE Turów Zgorzelec (2014/15).

Uczestnicy Euroligi w sezonie 2017/18:

Turcja: Fenerbahce Ulker Stambuł, Anadolu Efes Stambuł

Hiszpania: Real Madryt, FC Barcelona, Baskonia Vitoria Gasteiz, Unicaja Malaga, Valencia Basket

Grecja: Panathinaikos Ateny, Olympiakos Pireus

Rosja: Chimki Moskwa, CSKA Moskwa

Izrael: Maccabi Tel Awiw

Serbia: Crvena Zvezda Belgrad

Niemcy: Brose Bamberg

Włochy: EA7 Armani Mediolan

Litwa: Żalgiris Kowno