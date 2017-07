Euroliga koszykarek: Wisła Can Pack z wymagającymi rywalami

Wicemistrz Polski Wisła Can-Pack Kraków zagra w Eurolidze koszykarek w sezonie 2017/18 w grupie B m.in. z finalistą tych rozgrywek Fenerbahce Stambuł i dwoma silnymi rosyjskimi klubami UMMC Jekaterynburg oraz Nadieżdą Orenburg. Losowanie odbyło się w Monachium.

Wisła, która była losowana z szóstego koszyka, w prestiżowych rozgrywkach wystąpi po raz 14. z rzędu. Rywalami krakowskiej ekipy będzie także w ośmiozespołowej grupie triumfator Pucharu Europy - turecki Yakin Dogu, a także hiszpańska CB Salamanka i włoska Famila Schio. Ostatnie miejsce czeka na zwycięzcę z kwalifikacji.

Jeśli przez eliminacje przejdzie brązowy medalista CCC Polkowice, to trafi do grupy A, z mistrzem rozgrywek Dynamem Kursk. Zespół z Dolnego Śląska zmierzy się w dwumeczu z wicemistrzem Słowacji - Piestanske Cajky. Przegrany trafi do fazy grupowej PE koszykarek. W eliminacjach do Euroligi zagrają cztery zespoły, a dwa uzyskają awans do fazy grupowej.

W ostatnim sezonie Wisła w gr. A Euroligi zajęła szóstą lokatę, co nie pozwoliło na udział w play off. Krakowianki, zgodnie z przepisami FIBA-Europe, zostały automatycznie przeniesione do ćwierćfinału PE, w którym jednak w dwumeczu okazały się gorsze od tureckiej drużyny Hatay Antalya.

Z udziału w Eurolidze wycofał się - ze względu na brak odpowiednich środków finansowych - mistrz 1KS Ślęza Wrocław.

Sezon Euroligi rozpocznie się 11 października. Nie ulegnie zmianie system rozgrywek - w dwóch grupach walczyć będzie w sezonie zasadniczym po osiem drużyn. Debiutanci to mistrz Belgii Castors Braine oraz zdobywca PE turecki Yakin Dogu Universitesi. Do ćwierćfinałów wywalczą awans po cztery najlepsze.

Zwycięzcy 1/4 finału (do dwóch zwycięstw) awansują do turnieju Final Four i zagrają o mistrzostwo tych rozgrywek. Tytułu bronić będzie Dynamo Kursk. Drużyny z miejsc 5-6 w obydwu grupach automatycznie awansują do 1/4 finału PE koszykarek.

Najwięcej przedstawicieli w prestiżowych rozgrywkach - co wynika z klubowego rankingu FIBA-Europe - będą miały Rosja i Turcja - po trzy.

Skład grup Euroligi w sezonie 2017/18:

gr. A: Dynamo Kursk (Rosja), ZVVZ USK Praha (Czechy), Basket Bourges (Francja), Galatasaray Stambuł (Turcja), ESBVA Lille Metropole (Francja), Castor Braine (Belgia), Uniqa Sopron (Węgry), zwycięzca kwalifikacji (CCC Polkowice/Piestanskie Cajki)

gr. B: UMMC Jekaterynburg, Nadieżda Orneburg (obydwie Rojsa), Fenerbahce Stambuł, Yakin Dogu (obydwie Turcja), Wisła Can-Pack Kraków, Famila Schio (Włochy), CB Avenida Salamanka (Hiszpania), zwycięzca kwalifikacji (BLMA Montpellier/KSC Szekszard).