​Euroliga koszykarek - UMMC i Dynamo w turnieju finałowym

Broniący tytułu UMMC Jekaterynburg i Dynamo Kursk awansowały do turnieju finałowego Euroligi koszykarek, pokonując po raz drugi ćwierćfinałowych rywali - włoska Familę Schio i francuskie Bourges.

Zespół z Kurska zameldował się w Final Four bez porażki w całym sezonie.

Do triumfu nad Bourges 104:92 poprowadziła koszykarki z Rosji dwukrotna mistrzyni olimpijska Amerykanka Angel McCoughtry - zdobyła 33 pkt, miała pięć zbiórek, trzy przechwyty i dwie asysty. Drugą najskuteczniejszą w Dynamie była Amerykanka Nnemkadi Ogwumike, mistrzyni Polski z CCC Polkowice z 2013 r. i mistrzyni WNBA z Los Angeles Sparks. 26-letnia zawodniczka uzyskała 27 pkt i miała sześć zbiórek.

UMMC rozgromiło Familę 102:67. W dwóch spotkaniach łącznie przewaga ekipy z Jekaterynburga wyniosła... 80 pkt.

Trzecie spotkania będą potrzebne w parach ZVVZ USK Praga - Nadieżda Orenburg i Fenerbahce Stambuł - Perfumerias Salamanka. Mistrzynie Czech i Hiszpanii odrobiły straty z pierwszych potyczek ćwierćfinałowych. Decydujące mecze odbędą się 15 marca, ponownie w Turcji i Stambule.

Stawką w fazie play off jest awans do turnieju finałowego - Final Four (14-16 kwietnia).

Wyniki meczów 1/4 finału:

2. mecz 1. mecz

Famila Schio (4A) - UMMC Jekaterynbyrg (1B) 67:102 47:92

stan rywalizacji 2-0 dla UMMC. Awans Jekaterynburg

Bourges Basket (4B) - Dynamo Kursk (1A) 104:92 71:76

stan rywalizacji 2-0 dla Dynamo. Awans Kursk

ZVVZ USK Praga (3A) - Nadieżda Orenburg (2B) 66:54 57:80

stan rywalizacji 1-1

Perfumerias Salamanka (3B) - Fenerbahce Stambuł (2A) 76:66 68:78

stan rywalizacji 1-1