Euroliga koszykarek. Porażka CCC Polkowice z ESBVA Lille Metropol 60:65

W pierwszej kolejce grupy A Euroligi koszykarki CCC Polkowice uległy na wyjeździe ESBVA Lille Metropole 60:65 (15:13, 17:13, 9:15, 19:24). W następnym spotkaniu polska ekipa zagra z Sopronem Basket (18 października).

W poprzednim sezonie CCC rywalizację w Eurolidze zakończyło na fazie grupowej. Teraz włodarze klubu z Dolnego Śląska postawili sobie za cel awans przynajmniej do fazy play off. We Francji nie udało się zrobić pierwszego kroku.

Początek spotkania był bardzo wyrównany i żadnej ekipie nie udało się zdominować rywalek. W drugiej kwarcie Lille wyszło na prowadzenie 20:19, ale przez kolejne ponad sześć minut francuski zespół nie potrafił trafić do kosza. Gospodynie pudłowały z dystansu, spod kosza, a nawet z rzutów osobistych. Takiego problemu nie miały polkowiczanki i na minutę przed końcem tej części spotkania prowadziły już 32:20. Dopiero dwa rzuty w końcówce za trzy punkty pozwoliły Lille zmniejszyć straty.

W trzeciej kwarcie gospodynie systematycznie odrabiały straty i przed ostatnią odsłoną meczu był remis 41:41. Lepiej czwartą część meczu rozpoczęły polkowiczanki, bo za "trzy" trafiła Alysha Clark. Później na boisku dominował już zespół ESBVA.



ESBVA Lille Metropole - CCC Polkowice 65:60 (13:15, 13:17, 15:9, 24:19)

ESBVA Lille Metropole: Johanne Gomis 13, Johannah Leedham 11, Nevena Jovanovic 9, Pauline Akonga Nsimbo 9, Laetitia Kamba 8, Mame Marie Sy Diop 6, Virginie Bremont 5, Marielle Amant 4, Rejane Verin 0.

CCC Polkowice: Alysha Clark 18, Bria Holmes 18, Weronika Gajda 8, Antonija Sandric 5, Ewelina Gala 4, Artemis Spanou 3, Magdalena Leciejewska 2, Elina Dikeoulakou 2, Angelika Stankiewicz 0.