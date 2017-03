Euroliga koszykarek: gospodynie wygrywały pierwsze mecze ćwierćfinałowe

Żadnej z przyjezdnych drużyn nie udało się wygrać w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Euroligi koszykarek. Najbardziej zacięte spotkanie odbyło się w Kursku, gdzie niepokonane w fazie grupowej Dynamo wygrało z czwartą ekipą gr. B Basket Bourges tylko 76:71.

Do triumfu poprowadziła koszykarki z Rosji dwukrotna mistrzyni olimpijska Amerykanka Angel McCoughtry - miała 25 pkt, osiem zbiórek, trzy asysty i dwa przechwyty.

Reklama

Wysokie wygrane obrońcy tytułu i najlepszej drużyny gr. B - UMMC Jekaterynburg z Familą (różnicą 45 pkt) oraz Nadieżdy Kursk z ZVVZ (różnicą 33 pkt) nie przesądzają wyniku rywalizacji, która toczy się do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkania odbędą się w piątek, a ewentualnie mecze numer 3 w następnym tygodniu - 14 marca i 15 marca.

Stawką pierwszej fazy play off jest awans do turnieju finałowego - Final Four (14-16 kwietnia).

Wyniki pierwszych meczów 1/4 finału:

UMMC Jekaterynbyrg (1B) - Famila Schio (4A) 92:47

Dynamo Kursk (1A) - Bourges Basket (4B) 76:71

Nadieżda Orenburg (2B) - ZVVZ USK Praga (3A) 80:57

Fenerbahce Stambuł (2A) - Perfumerias Salamanka (3B) 78:68