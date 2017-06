Eurobasket. Hiszpania - Francja 71:55 w finale

Koszykarki Hiszpanii po raz trzeci w historii zdobyły złoty medal mistrzostw Europy. W finale Eurobasketu 2017 w Pradze pokonały Francuzki 71:55.

Zdjęcie Alba Torrens przedziera się przez obronę Francuzek /AFP

Pierwsza kwarta meczu o złoto była wyrównana. Hiszpanki dopiero w końcówce celny rzut za trzy punkty Alby Torrens przesądził o wygranej w tej części spotkania zawodniczek z Półwyspu Iberyjskiego 21:18.



W drugiej odsłonie Hiszpanki wyraźnie przyspieszyły grę i na efekty nie trzeba było długo czekać. Na cztery minuty przed przerwą ich przewaga wynosiła już dziewięć punktów. Zdenerwowana trenera Francuzek Valerie Garnier poprosiła o czas i nakrzyczała na swoje podopieczne, żeby pobudzić je do lepszej gry. Pomogło, ale tylko na chwilę. Francuzki zmniejszyły stratę do pięciu punktów (30:35), ale ostatnie słowo w tej części spotkania należało do rywalek. Silvia Dominguez i Sancho Lyttle sprawiły, że Hiszpanki schodziły na przerwę z bezpieczną przewagą (39:30).



Trzecia kwarta toczyła się pod dyktando zawodniczek prowadzonych przez Lucasa Mondelo. Hiszpanki systematycznie powiększały przewagę, która wynosiła już 16 punktów (56:40).



Francuzkom została 10 minut, żeby jeszcze spróbować odwrócić losy spotkania. Rywalki grały jednak zbyt dobrze zarówno w ataku, jak i w obronie. Pięć minut przed końcem zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego prowadziły 65:46. "Trójkolorowe" popełniały mnóstwo błędów, a rozluźnione Hiszpanki popisywały się efektownymi akcjami. Podopieczne Lucasa Mondelo ostatecznie wygrały 71:55.



Hiszpanki wróciły na tron po czterech latach. "Trójkolorowe" po raz trzeci z rzędu wystąpiły w wielkim finale Eurobasketu i po raz trzeci przegrały. Ze złota cieszyły się ostatnio w 2009 roku.

Brązowy medal wywalczyły Belgijki, które w spotkaniu o trzecie miejsce rozgromiły Greczynki 78:45. To ich pierwszy medal w historii Eurobasketu.

Głównym arbitrem meczu o złoto był Janusz Calik z Krakowa.

Hiszpania - Francja 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15)

Hiszpania: Sancho Lyttle 19, Alba Torrens 18, Anna Cruz 12, Marta Xargay 8, Laura Nicholls 5, Silvia Dominguez 4, Laura Gil 3, Laia Palau 2, Leonor Rodriguez 0, Beatriz Sanchez 0, Leticia Romero 0, Maria Conde 0.

Francja: Celine Dumerc 15, Diandra Tchatchouang 10, Endene Miyem 8, Marine Johannes 6, Olivia Epoupa 5, Helena Ciak 4, Alexia Chartereau 3, Marielle Amant 2, Sarah Michel 2, Gaelle Skrela 0, Hhadydia Minte 0, Valeriane Ayayi.

RK