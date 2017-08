EuroBasket 2017. Bracia Gasol i Navarro w ekipie obrońcy tytułu Hiszpanii

Słynni bracia Pau i Marc Gasol oraz Juan Carlos Navarro wystąpią w mistrzostwach Europy koszykarzy (31 sierpnia-17 września) w broniącej tytułu reprezentacji Hiszpanii. W składzie ogłoszonym we wtorek przez trenera Sergio Scariolo jest siedmiu graczy z ligi NBA.

Zdjęcie Bracia Pau i Marc Gasol po starciu w NBA /AFP

W ostatniej chwili z ekipy wypadł 29-letni rozgrywający Sergio Llull, który w towarzyskim spotkaniu z Belgią kilkanaście dni temu doznał zerwania więzadła prawego kolana i czeka go siedmiomiesięczna przerwa.

Najstarsi i najbardziej doświadczeni to 37-letni Pau Gasol (San Antonio Spurs) oraz Juan Carlos Navarro (FC Barcelona), którzy najprawdopodobniej występem w tegorocznym Eurobaskecie pożegnają się z tą imprezą. Dla Gasola będzie to siódmy występ (z każdego poprzedniego wracał z medalem - brąz 2001, srebro 2003 i 2007, złoto 2009 w Polsce, 2011 i 2015), a dla rozgrywającego Barcelony - szósty (pięciokrotnie brał też udział w igrzyskach olimpijskich).

- Każdy turniej może być dla zawodnika ostatnim. Dlatego zawsze trzeba dawać z siebie wszystko. Zobaczymy, czy za dwa lata (podczas koszykarskiego Pucharu Świata 2019 - przyp. red.) będę nadal grał w barwach narodowych i na co będzie stać drużynę - powiedział Gasol.

W drużynie Scariolo jest pięciu koszykarzy, którzy dwa lata temu w Lille cieszyli się ze złota: Pau Gasol, Sergio Rodriguez (Philadelphia 76ers), Willy Hernangomez (New York Knicks), Fernando San Emeterio i Guillem Vives (obydwaj Valencia Basket).

W NBA oprócz wyżej wymienionych występują także Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Ricky Rubio (Utah Jazz), Juan Hernangomez (Denver Nuggets) i Alex Abrines (Oklahoma City Thunder).

W reprezentacji zabraknie sześciu mistrzów z 2015 r., m.in. Rudy'ego Fernandeza, Felipe Reyesa, Nikoli Mirotica i Serge'a Ibaki.

W ME 2017 Hiszpania zagra w grupie C w Kluż-Napoca, a jej rywalami będą Chorwacja, Czechy, Węgry, Czarnogóra i jeden z gospodarzy pierwszej fazy - Rumunia. Polscy koszykarze wystąpią w grupie A w Helsinkach, gdzie zmierzą się ze Słowenią, Islandią, Finlandią, Francją i Grecją. Do dalszej fazy, która będzie rozgrywana w Stambule, awansują po cztery najlepsze zespoły z czterech grup.